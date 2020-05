European Tour lên kế hoạch tái đấu

Lộ trình mở cửa trở lại của European Tour tính đến việc tổ chức thêm giải và lập hàng rào phòng dịch.

Mùa 2019-2020, European Tour chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Đấu trường này đóng cửa sau khi hạ màn Qatar Masters hôm 8/3 và phải huỷ hoặc hoãn vô thời hạn 20 giải. Sự kiện đầu trong phần còn lại là British Masters vào cuối tháng 7 tới. Nhiều khả năng đây là "phát pháo đầu" của hành trình nối lại mùa giải của golf nam chuyên nghiệp châu Âu. Và mọi việc đang được thu xếp, theo bản ghi nhớ dài gần 800 từ của European Tour do Golf Digest thu thập và công khai hôm 21/5.

Theo đó, Giám đốc Điều hành Keith Pelley quả quyết đảm bảo các biện pháp an toàn cần thiết để các thành viên có thể tái đấu, trong đó có việc tăng cường xét nghiệm và các thủ tục vệ sinh phòng dịch.

"Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để đảm bảo môi trường an toàn, đồng thời mang lại cơ hội thi đấu nhiều nhất có thể khi tình hình cho phép", bản ghi nhớ trích lời Pelley.

Trong phần "cơ hội trở lại sân", ngoài British Masters ở sân Close House do danh thủ Lee Westwood chủ trì, European Tour định mở thêm ba sự kiện ở Forest of Arden, Hanbury Manor and Celtic Manor với mỗi chặng có quỹ thưởng gần 1,1 triệu USD. Tất cả đều thuộc Vương quốc Anh và đều có khách sạn sức chứa lớn để phục vụ golfer. Một trong số này sẽ trùng với thời điểm diễn ra major PGA Championship dự kiến trên sân Harding Park ở San Francisco của Mỹ từ 6-9/8.

Bristish Masters với Lee Westwood chủ trì sẽ là một trong những sự kiện lớn khi European Tour nối lại thi đấu. Ảnh: PA.

Về vấn đề quản trị hành chính, tất cả ưu tiên hoặc đặc quyền dự giải của thành viên trong mùa này sẽ được bảo lưu với cơ hội thi đấu tối đa trong mùa tới. European Tour cũng cho rằng trước mắt, điều kiện về số lượng giải tối thiểu là không cần thiết, vì "việc đặt thành viên vào thế buộc phải đấu ở một số chặng quốc tế để bảo vệ phương cách kiếm sống là không đúng đắn trong tình hình hiện nay". Quan điểm của European Tour cũng hợp lý với nhưng người muốn đánh giải nhưng không thể tham gia vì quy định hạn chế đi lại đang còn hiệu lực ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong kế hoạch trở lại, European Tour còn ưu tiên giải quyết nghĩa vụ trong hợp đồng truyền thông và tài trợ với các đối tác. Vì vậy, tất cả sự kiện sắp tới đều mang nhiệm vụ hoàn tất cuộc đua Race To Dubai 2020, tìm ra nhà vô địch toàn mùa tại giải hạ màn DP World Tour Championship với lịch đấu từ 19/11 đến 22/11.

Bên cạnh đó, European Tour sẽ bỏ luôn sự kiện tuyển chọn suất đấu chính thức ở các giải thuộc hệ thống. Năm trước, hoạt động này mang lại gần 2,2 triệu USD cho ngân sách thưởng của họ. Như vậy, về lý thuyết, năm tới sẽ không có suất thăng hạng từ hệ thống giải hạng Nhì Challenge Tour.

Hơn một tháng trước, CEO Pelly đã cảnh báo về tương lai gần của European Tour. Khi đó, họ sẽ giảm tiền thưởng giải, cắt bỏ các dịch vụ xa xỉ như xe đưa đón của ban tổ chức dành cho golfer, khu thư giãn cao cấp...

Quốc Huy (theo Golf Digest)