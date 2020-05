European Tour tổ chức đấu ảo

Giải mang tên BMW Indoor Invitational bao gồm năm chặng với tần suất mỗi tuần một điểm đến tại các sân đăng cai sự kiện thực.

Theo thông báo của European Tour hôm 4/5, danh sách tham gia thi đấu gồm Lee Westwood, Martin Kaymer, Bernd Wiesberger, Joost Luiten and Mike Lorenzo Vera.

Mỗi golfer sẽ "ra sân" trên hệ thống giả lập của TrackMan - hãng chuyên về công nghệ ghi nhận thông số kỹ thuật được giới golf tín nhiệm cao hiện nay. Người thắng mỗi chặng được lĩnh tượng trưng 10.000 USD, và sau đó, tuỳ ý chỉ định cơ quan hoặc tổ chức cứu trợ nạn nhân nCoV thụ hưởng số tiền này.

Diễn biến từng chặng đấu sẽ được phát hình vào thứ Bảy hàng tuần trên các kênh mạng xã hội của European Tour với kỳ đầu vào ngày 9/5.

Tổ chức giải golf thực tế ảo giúp người hâm mộ European Tour có thêm một món ăn tinh thần, đồng thời mang lại tiền cho các hoạt động từ thiện. Ảnh: Golf Channel.

Lịch trình xuất phát từ sân Old Course của St. Andrews ở Scotland rồi lần lượt theo tuyến Royal Portrush (Bắc Ireland) - Golfclub München Eichenried (Đức) - Real Club Valderrama (Tây Ban Nha)- Wentworth (Anh). Trong đó, Old Course và Royal Portrush đều là chiến địa của major The Open Championship. Golfclub München tổ chức BMW International Open, Real Club Valderrama đăng cai Andalusia Masters. Còn Wentworth là sân nhà BMW PGA Championship – sự kiện chủ lực của European Tour.

Trong năm golfer dự giải có ba người đã thành danh trong sự nghiệp. Westwood đang đứng thứ hai trong cuộc đua Race to Dubai của European Tour mùa này. Ở tuổi 47, golfer Anh sở hữu 25 danh hiệu vô địch đấu trường châu Âu, hai cúp PGA Tour và từng giữ ngôi số thế giới (OWGR) trong 22 tuần.

Kaymer 35 tuổi, đến từ Đức. Anh đoạt hai major trong ba thắng lợi trên đất Mỹ, bên cạnh 11 lần đăng quang ở lục địa già và giữ đỉnh OWGR trong tám tuần.

Trong khi đó, Bernd Wiesberger có bảy cúp European Tour và bốn chiến thắng quốc tế khác ở tuổi 34. Tại European Tour mùa trước, golfer này đánh 30 giải, đạt ba lần vô địch và cán đích thứ ba ở Race to Dubai.

"Chúng tôi hy vọng giải sẽ là món ăn tinh thần bổ ích cho người hâm mộ trong năm tuần tới và qua đó hỗ trợ các tổ chức từ thiện hoặc quỹ cứu trợ đang nỗ lực chống Covid-19", Rufus Hack – Giám đốc phụ trách chương trình European Tour nói về ý nghĩa của BMW Indoor Invitational.

Từ sau khi hạ màn Qatar Masters hôm 8/3, European Tour phải đóng cửa vì dịch bệnh và tính đến nay phải hoãn hoặc huỷ tổng cộng 17 sự kiện. Theo lịch hiện tại, giải đầu tiên trong danh mục chưa bị ảnh hưởng là British Masters do Lee Westwood chủ trì từ 30/7 đến 2/8.

