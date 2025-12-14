EU yêu cầu ôtô sử dụng ít nhất 25% nhựa tái chế

Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu ít nhất 25% lượng nhựa sử dụng trong ôtô, xe tải và xe máy phải là nhựa tái chế trong 10 năm tới.

Thỏa thuận quy định mới được các quốc gia thành viên EU và đại diện Nghị viện châu Âu đạt được hôm 12/12. Các hãng xe sẽ có 10 năm để đạt mục tiêu bắt buộc ít nhất 25% lượng nhựa sử dụng phải là nhựa tái chế. Trong đó, ít nhất 20% vật liệu tái chế phải được lấy từ các phương tiện cũ, thải bỏ.

Trong quá trình tuân thủ, doanh nghiệp có mốc trung gian là 15% sau 6 năm nữa. Thỏa thuận hiện vẫn mang tính tạm thời và cần được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn.

"Thỏa thuận tạm thời này đánh dấu bước tiến đáng kể hướng tới nền kinh tế tuần hoàn cho ngành công nghiệp ôtô châu Âu", Magnus Heunicke, Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, nhận định.

Công nhân làm việc trong nhà máy BMW tại Munich, Đức ngày 5/12/2023. Ảnh: Reuters

Ban đầu, Ủy ban châu Âu đề xuất lộ trình đạt tỷ lệ 25% nhựa tái chế trong 6 năm. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên và Nghị viện đã kéo dài thêm được thời gian khi đàm phán. Nguyên nhân do những lo ngại về tăng trưởng chậm của châu Âu đã được ưu tiên hơn các tham vọng xanh tại Brussels trong năm qua.

Điều này dẫn đến xu hướng thân thiện hơn với doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính và thu hẹp hàng loạt quy định liên quan đến bền vững. "Thỏa thuận này là ví dụ điển hình cho sự thụt lùi chính sách dưới áp lực từ ngành công nghiệp", ông Fynn Hauschke thuộc tổ chức môi trường EEB, nhận định.

Theo Brussels, sản xuất phương tiện giao thông chiếm khoảng 10% tổng mức tiêu thụ nhựa của EU và đóng góp 19% nhu cầu đối với ngành thép của khối. Ngoài nhựa tái chế, thỏa thuận hôm 12/12 cũng đặt ra các mục tiêu trong tương lai với thép, nhôm, magiê tái chế và các nguyên liệu thô quan trọng.

Châu Âu đồng thời muốn cấm xuất khẩu các phương tiện cũ, không còn đủ điều kiện lưu thông. Theo Hội đồng EU, mỗi năm có khoảng 3,5 triệu phương tiện "biến mất không dấu vết khỏi đường bộ châu Âu". Chúng được cho là đã bị xuất khẩu, tháo dỡ hoặc xử lý trái phép.

Thỏa thuận về nguyên liệu tái chế trong ôtô đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ủy ban châu Âu dự kiến rà soát lệnh cấm bán xe mới chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2035. Hôm 11/12, ông Manfred Weber, nghị sĩ EU người Đức và là lãnh đạo nhóm lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, cho biết lệnh cấm này sẽ bị loại bỏ, thay bằng mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải.

"Đối với các đăng ký xe mới từ năm 2035 trở đi, mục tiêu đội xe của các nhà sản xuất sẽ là giảm 90% lượng phát thải CO₂, thay vì 100%", ông nói với tờ Bild của Đức sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

"Điều này nghĩa là lệnh cấm động cơ đốt trong sẽ không còn. Tất cả các loại động cơ đang sản xuất tại Đức có thể tiếp tục và bán ra", ông giải thích. Tuy nhiên, giới chức Ủy ban châu Âu nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

