EU thảo luận chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc

Các ngoại trưởng EU trao đổi về chiến lược "mạnh tay" hơn với Trung Quốc nhằm đối phó với chính sách ngoại giao ngày càng cứng rắn của nước này.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm nay tổ chức cuộc họp trực tuyến qua video trước thềm hai hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc có khả năng diễn ra vào cuối tháng 6 và tháng 9.

Nội dung thảo luận xoay quanh vấn đề tìm kiếm con đường trung gian cho EU giữa cuộc đối đầu Mỹ - Trung. Tuy nhiên, bản thân khối này cũng bị chia rẽ trong chính sách với Trung Quốc, bởi một số quốc gia thành viên đang được hưởng lợi nhờ việc hợp tác với nước này.

Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, trong một cuộc họp báo qua video tại Brussels, Bỉ hôm 26/5. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc họp, Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, kêu gọi thực hiện chiến lược "cứng rắn hơn" với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết luật an ninh Hong Kong mà Bắc Kinh vừa thông qua.

Ba nhà ngoại giao cấp cao giấu tên cho hay EU ngày càng thất vọng với Bắc Kinh khi họ không thể thực hiện tốt một thỏa thuận hồi tháng 4/2019 giữa hai bên. Theo đó, Bắc Kinh cam kết tạo điều kiện cho EU tiếp cận thị trường rộng lớn của nước này, tương tự quyền lợi mà các công ty Trung Quốc được hưởng tại châu Âu.

Ủy ban châu Âu tháng sau dự kiến đưa ra bản hướng dẫn về những cách có thể giúp các chính phủ EU hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận các hợp đồng mua sắm công tại châu Âu. Đây được coi là một trong những phương án giúp EU tăng áp lực với Bắc Kinh.

Borrell hôm 25/5 cho biết Covid-19 có thể là một bước ngoặt khiến châu Âu đứng trước áp lực "chọn phe" ngày càng lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. EU tỏ ra miễn cưỡng ủng hộ chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng họ cũng không hài lòng với cách Bắc Kinh xử lý đại dịch, chính sách với Hong Kong, cũng như thiếu sự "có đi có lại" trong quan hệ thương mại.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)