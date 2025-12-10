EU tăng ngưỡng doanh thu tuân thủ báo cáo bền vững lên 1,7 tỷ USD

EU nâng ngưỡng doanh thu chịu nghĩa vụ thẩm định bền vững lên 1,74 tỷ USD, từ mức 500 triệu USD, giúp giảm hàng tỷ USD chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận nới lỏng các quy định bền vững vào ngày 9/12, sau nhiều tháng chịu áp lực từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính phủ các nước Mỹ, Qatar.

Hai quy định bền vững được giảm tải trách nhiệm báo cáo là Chỉ thị thẩm định bền vững (CSDDD) và Chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp (CSRD).

Theo thỏa thuận mới, CSDDD chỉ áp dụng cho các tập đoàn lớn nhất EU, với quy mô nhân sự hơn 5.000 người và 1,7 tỷ euro doanh thu hàng năm (tương đương 1,74 tỷ USD). Doanh nghiệp nước ngoài có doanh thu tại EU trên 1,74 tỷ USD cũng phải chịu nghĩa vụ báo cáo tương tự. Họ có thể đối mặt với mức phạt lên tới 3% doanh thu ròng toàn cầu nếu vi phạm quy định, và phải khắc phục các vấn đề về nhân quyền, môi trường trong toàn chuỗi cung ứng.

Trước đó, từ đầu 2024, doanh nghiệp tại EU có trên 1.000 nhân sự, doanh thu mỗi năm 450 triệu euro phải nộp báo cáo về thẩm định bền vững.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở tại Brussels, Bỉ, ngày 16/7. Ảnh: Reuters

Thời hạn để doanh nghiệp chuyển đổi cũng được lùi một năm, sang 2028. Cùng với đó, quy định buộc các công ty phải áp dụng kế hoạch chuyển đổi ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được bãi bỏ.

EU cũng nâng ngưỡng quy mô nhân sự cần tuân thủ Chỉ thị báo cáo phát triển bền vững (CSRD) lên 1.000 người, thay vì mức 250 lao động. Họ bổ sung ngưỡng doanh thu áp dụng 450 triệu euro, nhằm miễn trừ cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những thay đổi trên diễn ra sau loạt chỉ trích từ một số công ty trong ngành công nghiệp, với lập luận thủ tục hành chính rườm rà và quy định nghiêm ngặt từ EU đã cản trở khả năng cạnh tranh với đối thủ nước ngoài.

"Thỏa thuận này mang lại mức giảm chi phí lịch sử", Jorgen Warborn, nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu, nói. Ông lưu ý mức cắt giảm này mạnh tay hơn so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu, vốn ước tính giảm chi phí hành chính của các công ty khoảng 4,5 tỷ euro.



Theo thủ tục, Nghị viện và các nước EU cần chính thức phê duyệt để luật hóa những thay đổi trên.

Người phát ngôn của ExxonMobil, tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, cho rằng các chính sách bền vững của EU được nới lỏng nhưng vẫn áp lên doanh nghiệp nước ngoài. "Chính quyền ông Trump đã nói rõ đây không phải là khởi đầu cho các cuộc đàm phán thương mại. Chúng tôi mong một giải pháp hợp lý trong tương lai gần", đại diện ExxonMobil nói.

Trong khi đó, các tổ chức khí hậu cho rằng chính sách mới của EU làm suy yếu trách nhiệm giải trình, gây nguy hiểm cho kế hoạch và mục tiêu khí hậu của khối. Mới đây, EU cũng chốt mua tín chỉ carbon tối đa 5% tổng lượng phát thải khí nhà kính, nhằm đạt mục tiêu giảm 90% khí thải vào năm 2040.

Bảo Bảo (theo Reuters, Hội đồng châu Âu)