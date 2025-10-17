EU sẽ hỗ trợ tài chính các nước ảnh hưởng bởi thuế biên giới carbon

Xoa dịu lo ngại của các nước chịu tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), EU công bố kế hoạch tài trợ tài chính.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ hỗ trợ tài chính các quốc gia đang phát triển ảnh hưởng bởi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) thông qua chương trình "Global Europe".

Theo đó, EC đề xuất gói 200 tỷ euro (233 tỷ USD) trong ngân sách EU giai đoạn 2028–2034. Khoản này nhằm giúp các nước đầu tư công nghệ giảm phát thải trong công nghiệp và chuyển đổi năng lượng sạch, giúp giảm thuế carbon phải chịu.

"Khi CBAM dần được áp dụng, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để phát huy vai trò của chương trình Global Europe nhằm đáp ứng nhu cầu giảm phát thải và thích ứng khí hậu của các nước đang phát triển", EC nêu.

CBAM là chính sách của Liên minh châu Âu (EU), áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu dựa trên lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất. Mục đích ngăn chặn "rò rỉ carbon" do doanh nghiệp chuyển sản xuất sang quốc gia có quy định môi trường lỏng lẻo hơn, tạo ra sân chơi công bằng cho nhà sản xuất nội địa EU.

Cơ chế này bắt đầu tính thuế từ 2026 đối với lượng phát thải trong quá trình sản xuất hàng nhập khẩu như thép và xi măng. Tuy nhiên, CBAM bị Brazil, Nam Phi và Ấn Độ chỉ trích vì bất lợi cho các nền kinh tế đang phát triển.

Do đó, EC kỳ vọng gói hỗ trợ sẽ giúp giảm bớt lo ngại của các đối tác thương mại. "Trong phạm vi có thể hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, không chỉ về tài chính mà còn kỹ thuật", Ủy viên năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết.

Ông Dan Jorgensen đồng thời khẳng định khối sẽ không rút lại các đạo luật khí hậu. Thay vào đó, Brussels muốn tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh mang lại lợi ích cho cả đôi bên, ví dụ như sản xuất năng lượng tái tạo và hydro tại châu Phi. "Chúng tôi sẽ không đảo ngược tiến trình chuyển đổi xanh, nhưng cũng không phớt lờ những quan ngại của đối tác", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)