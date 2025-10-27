EU muốn tăng hợp tác với Việt Nam về thương mại - đầu tư

Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, số.

Sáng 27/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Ông Antonio Costa khẳng định EU đánh giá cao vai trò, vị trí, nhất là các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng thời, ông khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ngày 27/10. Ảnh: VGP

EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh giai đoạn 2010-2019, chững lại vì Covid-19, rồi phục hồi từ 2022 với quy mô dự án lớn hơn. Tính đến năm ngoái, EU có khoảng 2.450 dự án, tổng vốn hơn 30,6 tỷ USD; trong đó Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức chiếm trên 20 tỷ USD. Dòng vốn chủ yếu vào công nghệ, dịch vụ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và 27 thị trường thuộc EU tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 36 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang EU 27,3 tỷ USD (tăng 10%), nhập khẩu từ EU 8,4 tỷ USD (tăng 6,4%). Cán cân thương mại của Việt Nam với EU ở trạng thái xuất siêu 19 tỷ USD, tăng 11,6%.

Về định hướng hợp tác Việt Nam - EU thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ cùng đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương.

Theo Thủ tướng, hai bên cần tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, phối hợp tháo gỡ cho doanh nghiệp. Ông đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ông đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng chia sẻ hàng tuần ông đều chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương trong nước về vấn đề này. Đồng thời, ông cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp về khai thác có trách nhiệm, từng bước chuyển từ hoạt động đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao và khẳng định Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU. "Việt Nam tích cực ủng hộ quan hệ ASEAN - EU và Việt Nam sẽ tiếp tục là cửa ngõ để kết nối, tăng cường quan hệ giữa EU với khu vực Đông Nam Á", ông nói.



Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.



Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng phối hợp thúc đẩy hợp tác đa phương, khẳng định hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực.



Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều bất định, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình - an ninh, quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.



Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm.

Phương Dung