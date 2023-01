EU khuyến nghị người đến từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19

EU khuyến nghị hành khách từ Trung Quốc nên có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trước khi khởi hành đến các nước thành viên liên minh.

Biện pháp được nhóm Ứng phó Khủng hoảng Chính trị Hợp nhất (IPCR), gồm quan chức 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đưa ra sau cuộc họp ngày 4/1. Theo đó, tất cả hành khách từ Trung Quốc nên có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

Cuộc họp của IPCR nhằm giúp EU có phản ứng chung trong trường hợp lượng hành khách từ Trung Quốc tăng vọt, khi Bắc Kinh nới lỏng hạn chế đi lại với người dân từ ngày 8/1. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến của Thụy Điển, quốc gia chủ tịch EU năm nay, phần nào cho thấy nội bộ liên minh có quan điểm khác nhau.

IPCR kêu gọi hành khách trên chuyến bay có điểm khởi hành hoặc điểm đến là Trung Quốc đeo khẩu trang. Các nước EU sẽ xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên với hành khách và phân tích mẫu nước thải trên các chuyến bay từ Trung Quốc.

Theo IPCR, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), Ủy ban châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ phối hợp tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở EU và các diễn biến tại Trung Quốc.

"Các nước thành viên nhất trí đánh giá lại tình hình và các biện pháp vào giữa tháng 1", IPCR bổ sung.

Hành khách tại sân bay quốc tế Chengdu Shuangliu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 30/12/2022. Ảnh: Reuters

Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó Covid-19 từ ngày 7/12, nhiều địa phương nước này đang đối mặt đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Tình trạng này khiến một số quốc gia thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Số khác thông báo tiếp tục theo dõi tình hình, như Philippines, hoặc không yêu cầu người từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính, như New Zealand.

WHO ngày 3/1 đã mời các nhà khoa học Trung Quốc dự một cuộc họp kín trực tuyến với nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về sự tiến hóa của virus vào ngày 3/1. Michael Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, ngày 4/1 cho rằng các dữ liệu về lây nhiễm Covid-19 của Trung Quốc là chưa đầy đủ, sau khi Bắc Kinh thu hẹp các tiêu chí để phân loại trường hợp tử vong vì nCoV.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)