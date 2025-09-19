Estonia tố ba tiêm kích Nga xâm phạm không phận trong 12 phút

Chính phủ Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31 Nga xâm phạm không phận nước này 12 phút, gọi đây là hành động "trắng trợn chưa từng có".

"Nga đã xâm phạm không phận Estonia 4 lần trong năm nay, điều này là không thể chấp nhận được, nhưng hành vi vi phạm ngày hôm nay, khi ba chiến đấu cơ nước này đi vào không phận của chúng tôi, là hành vi trắng trợn chưa từng có", Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 19/9 cho hay. "Việc Nga ngày càng gây hấn và thách thức các ranh giới phải được đáp trả bằng cách nhanh chóng tăng cường áp lực chính trị và kinh tế với họ", ông nói thêm.

Một tiêm kích MiG-31 của Nga bay qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva hồi tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Lực lượng quốc phòng Estonia cho biết vụ xâm phạm không phận xảy ra vào sáng nay tại khu vực đảo Vaindloo thuộc Vịnh Phần Lan, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km. Theo họ, các phi cơ Nga không khai báo lộ trình bay, tắt bộ phát đáp và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Mặc dù việc phi cơ Nga xâm nhập qua đảo Vaindloo khá phổ biến, chúng thường không kéo dài lâu như sự việc lần này.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho hay liên minh "đã phản ứng ngay lập tức và chặn các tiêm kích Nga", gọi đây là "một ví dụ nữa về hành vi liều lĩnh của Nga và khả năng phản ứng của NATO".

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Bộ Ngoại giao Estonia thông báo đã triệu tập đại biện lâm thời Nga để phản đối, trong khi đại diện cấp cao EU, cựu thủ tướng Estonia Kaja Kallas mô tả sự việc là "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

Vị trí đảo Vaindloo. Đồ họa: Sun

"Đây có thể là một cách để Nga thăm dò cách phản ứng của NATO với loại thách thức này, nhưng cũng có thể chỉ là vô tình", Jakub M. Godzimirski, giáo sư nghiên cứu về chính sách an ninh Nga tại Viện Các vấn đề Quốc tế Na Uy, nhận xét. "Tuy nhiên, nó xảy ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi vừa xảy ra vụ UAV xâm nhập Ba Lan vài ngày trước".

Hơn 20 máy bay không người lái (UAV) Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan vào đêm 9-10/9, khiến NATO phải điều chiến đấu cơ bắn hạ một số trong đó.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)