Enrique: 'PSG tự tặng quà cho Bayern'

PhápSau trận thua Bayern 1-2 ở lượt bốn Champions League, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG mắc quá nhiều sai lầm và có thể đã nhận thất bại nặng nề hơn.

Được thi đấu trên sân nhà Parc des Princes, nhưng PSG thiếu hứng khởi. Họ thậm chí để Bayern dẫn hai bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu, từ cú đúp của Luis Diaz. Trong đó, bàn thứ hai xuất phát từ pha mất bóng của trung vệ Marquinhos ngay trước vòng cấm.

Từ cuối hiệp một, PSG được chơi hơn người, sau khi Diaz bị thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với Achraf Hakimi. Nhưng, bất chấp việc tạo ra áp lực nghẹt thở, PSG chỉ ghi được một bàn nhờ công cầu thủ vào sân thay người Joao Neves.

HLV Luis Enrique thất vọng sau trận PSG thua Bayern 1-2 ở lượt bốn Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 4/11/2025. Ảnh: AP

"Trong hiệp một, khi 11 đấu 11, Bayern vượt trội hoàn toàn. Họ tạo ra nhiều cơ hội và chúng tôi tặng cho họ vài món quà đẹp mắt", Enrique nói. "Khi biếu không cơ hội như vậy cho những cầu thủ đẳng cấp, họ sẽ trừng phạt bạn. Tôi không tìm lý do nào khác, trách nhiệm thuộc về chúng tôi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng màn trình diễn yếu kém của PSG đến từ sự thiếu tập trung và thiếu bản lĩnh ở các thời điểm quan trọng. Ông nói: "Tôi không có lời giải thích nào cả. Chúng tôi tặng họ nhiều cơ hội, để lọt hai bàn nhưng có thể đã là bốn. Tôi thất vọng vì mong đợi đội bóng chơi ở đẳng cấp cao hơn".

Thất bại của PSG một phần là hệ quả của nạn chấn thương. Ngay trong hiệp một, Quả Bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele và Hakimi đều rời sân, trong khi Desire Doue - chủ nhân danh hiệu Cậu Bé Vàng 2025 - chưa thể trở lại.

Enrique cho rằng ông cần làm tốt hơn trong việc xoay vòng lực lượng giữa giai đoạn khủng hoảng nhân sự. "Khi các cầu thủ trở lại sau chấn thương, họ không thể đạt phong độ cao nhất. Đó là điều tôi cần xử lý tốt hơn với kinh nghiệm của mình", HLV 55 tuổi thừa nhận.

HLV Vincent Kompany (áo đen) chạy vào sân ăn mừng cùng các học trò sau trận thắng PSG. Ảnh: AP

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany chúc Hakimi sớm bình phục, đồng thời cho rằng chiến thắng của Bayern đến từ tinh thần tập thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Dĩ nhiên, tôi muốn Bayern chơi như hiệp một, nhưng trong bóng đá luôn có những tình huống thay đổi cục diện, như tấm thẻ đỏ", nhà cầm quân người Bỉ nói. "Tôi cũng muốn các cầu thủ học cách tận hưởng khi phải phòng ngự, vì chúng tôi đã tập luyện điều đó rất nhiều. Hiệp một thật tuyệt, còn hiệp hai thì khác, nhưng chúng tôi biết đây là ba điểm cực kỳ quan trọng".

Đội trưởng Manuel Neuer chia sẻ quan điểm của ông thầy: "Hiệp hai rõ ràng là một trận đấu khác hoàn toàn. Chúng tôi đã cho thấy ai là đội mạnh hơn trong hiệp một, nhưng khi chỉ còn 10 người thì mọi thứ trở nên khó khăn. Chúng tôi phải chiến đấu và phòng ngự tập trung. Toàn đội cố gắng giữ khối đội hình chặt, cố gắng cầm bóng và kiếm các pha bóng cố định".

PSG nhận thất bại đầu tiên tại Champions League, cũng là trận thua thứ hai trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi đó, Bayern nối dài chuỗi toàn thắng lên con số 16 - thành tích tốt nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Dù vậy, Kompany nhắc nhở các học trò phải giữ đôi chân trên mặt đất, cần lập tức tập trung chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga. Ông nói: "Từ ngày mai, mọi thứ trở lại con số 0. Đừng tin vào sự tâng bốc. Hãy tiếp tục làm việc".

Hồng Duy (theo ESPN)