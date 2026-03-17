Enrique: 'Câu đùa về Ngoại hạng Anh theo tôi khắp nơi'

AnhHLV Luis Enrique nói câu đùa của ông về việc đánh bại các CLB Ngoại hạng Anh bị nhắc lại ở khắp nơi, khi PSG chuẩn bị tái đấu Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

PSG bất bại 5 trận gần nhất gặp các CLB Anh tại Champions League (thắng 4, hòa một) và có thể kéo dài chuỗi trận không thua lên 6 lần nếu tiếp tục có kết quả tích cực trước Chelsea hôm nay.

Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đang hướng tới việc vượt qua vòng knock-out thứ tư liên tiếp trước các đối thủ Anh. Mùa trước, PSG lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal trong hành trình lần đầu vô địch Chamoions League.

"Câu nói đùa của tôi về việc thắng các đội bóng Ngoại hạng Anh theo tôi khắp nơi", Enrique nói hôm 16/3 trong buổi họp báo trước trận. "Gặp các CLB Anh luôn là niềm vui vì đó là đẳng cấp cao nhất. Mùa trước chúng tôi gần như đã gặp hầu hết các đội bóng Anh, và năm nay cũng tương tự. Nhưng đó chỉ là một câu nói đùa thôi, chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ".

PSG nắm lợi thế lớn với chiến thắng 5-2 ở lượt đi. Theo thống kê, PSG thắng 12 trong 18 trận knock-out Champions League dưới thời Enrique, đạt tỷ lệ 66,7%. Mô hình dự đoán của Opta cũng đánh giá đội bóng Pháp có tới 94% cơ hội vào tứ kết.

Nhưng Enrique cho rằng trận lượt về tại London hôm nay vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn. "Có 4 đội đang dẫn trước ba bàn", ông nói, nhắc đến các cặp đấu có cách biệt tương tự, trong đó có PSG, Real Madrid và Bodo/Glimt. "Hãy xem có bao nhiêu đội thực sự đi tiếp. Ở Champions League, không thể chủ quan. Chelsea chắc chắn sẽ có cơ hội".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn chứng bài học mùa trước, khi PSG suýt bị lội ngược dòng trước Aston Villa ở tứ kết dù thắng 3-1 ở lượt đi. "Đó là ví dụ rõ ràng về những gì có thể xảy ra trong một trận bóng", Enrique nói.

Trong khi đó, Ousmane Dembele tin PSG đủ bản lĩnh để chống lại mọi nỗ lực lội ngược dòng của Chelsea. Tiền đạo người Pháp nhấn mạnh PSG sẽ không lùi sâu phòng ngự, dù đang có lợi thế lớn.

"HLV dùng từ 'bản lĩnh', đó là đặc điểm của đội bóng này. Ở Champions League, bạn phải biết chịu đựng", anh cho biết. "Mọi nhà vô địch đều từng trải qua những thời điểm khó khăn. Chúng tôi không thể chỉ đứng trong 15-20 m cuối sân để bảo vệ lợi thế. Tâm lý của PSG luôn là bước vào trận đấu để thắng".

Mùa này, Dembele lỡ 14 trận do các chấn thương bắp chân và gân kheo, nhưng đang dần tìm lại phong độ. Ở lượt đi tuần trước, tiền đạo 28 tuổi ghi bàn độc diễn ấn tượng khi dẫn bóng từ giữa sân, góp phần giúp PSG thắng 5-2. Mùa trước, anh ghi 35 bàn trên mọi đấu trường và đóng vai trò quan trọng giúp PSG lần đầu vô địch Champions League, đồng thời giành Quả Bóng Vàng.

"Tôi thích cầm bóng và di chuyển liên tục", Dembele nói. "Để chơi tốt ở vị trí này bạn phải đạt trạng thái 100%. Tôi luôn muốn ghi bàn hoặc kiến tạo ở mỗi trận. Đây cũng là năm có World Cup nên tôi càng có thêm động lực. Tôi từng gặp vài vấn đề chấn thương, nhưng giờ là lúc phải chứng tỏ bản thân".

Hồng Duy (theo ESPN)