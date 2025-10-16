Endrick và 154 ngày bị 'đóng băng' ở Real

Không được HLV Xabi Alonso trọng dụng suốt 5 tháng qua, tiền đạo 19 tuổi Endrick chọn cách trốn khỏi áp lực bằng kỳ nghỉ cùng vợ ở Morocco, trong khi cơ hội dự World Cup ngày càng xa dần.

Không được triệu tập lên tuyển Brazil trong dịp FIFA Days lần này, Endrick quyết định rời Madrid để "đổi gió" ở sa mạc Morocco, cùng Gabriely Miranda - cô vợ hơn anh 5 tuổi. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ ngồi trong lều giữa ánh nến lung linh lan truyền trên mạng xã hội - một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi với cầu thủ đang trải qua thời gian khó khăn nhất sự nghiệp.

Endrick cùng vợ Gabriely Miranda trong chuyến đi nghỉ ở sa mạc Morocco.

Từ "thần đồng 76 triệu USD" đến "người thừa ở Bernabeu" là những gì Endrick đang trải qua chỉ trong chưa đầy một năm. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Endrick khởi đầu hứa hẹn, nhưng chấn thương gân kheo trong trận gặp Sevilla hồi tháng 5 khiến mọi thứ sụp đổ.

Tiên đạo người Brazil lỡ FIFA Club World Cup 2025 và cả giai đoạn đầu làm việc cùng tân HLV Xabi Alonso. Cùng thời gian này, tài năng trẻ Gonzalo Garcia nổi lên rực rỡ với 4 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu ở Mỹ, khiến vị trí của Endrick càng thêm mong manh.

Endrick từng bay sang Mỹ để gặp Alonso và thể hiện quyết tâm gắn bó, nhưng trớ trêu thay, anh tái phát chấn thương ngay buổi tập đầu tiên. Lần gần nhất tiền đạo 19 tuổi ra sân cho Real là trận gặp Sevilla ở vòng áp chót La Liga mùa 2024-2025.

Endrick không ra sân 154 ngày, tức hơn 5 tháng qua, tại Real Madrid. Ảnh: Imago

Dù đã bình phục từ đầu tháng 9, Endrick vẫn chưa được Alonso tung vào sân một phút nào. Khi được hỏi, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ nói ngắn gọn: "Cậu ấy có nhiều cầu thủ cùng vị trí cạnh tranh. Thời điểm của Endrick rồi sẽ đến".

Do chỉ là dự bị ở Real, cơ hội dự World Cup 2026 cũng dần khép lại với Endrick. Dưới thời Carlo Ancelotti, tuyển Brazil đang xây dựng đội hình xoay quanh Vinicius, Rodrygo, Raphinha, Gabriel Martinelli - những cái tên thi đấu thường xuyên ở châu Âu.

Endrick không góp mặt trong ba đợt tập trung gần nhất của tuyển Brazil. Lần gần nhất anh khoác áo "Selecao" là trận thua Argentina 1-4 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hồi tháng 3, trận đấu khiến HLV Dorival Junior mất việc và mở đường cho chính Ancelotti đến thay thế.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Juventus đã liên hệ với Real, bày tỏ ý định mượn Endrick vào tháng 1/2026. "Nếu từ nay đến tháng 12 cậu ấy vẫn không được thi đấu, tốt nhất là nên ra đi để tiếp tục phát triển", cựu tiền vệ Real, Guti bình luận trên kênh El Chiringuito. "Với cầu thủ trẻ, không gì quan trọng hơn là được ra sân".

Endrick dứt điểm má ngoài ghi bàn duy nhất trong trận Real thắng Sociedad 1-0 ở bán kết lượt đi Cup Nhà Vua ngày 26/2/2025. Ảnh: AFP

Điều trớ trêu là, trong quãng thời gian ít ỏi được trao cơ hội, Endrick vẫn để lại dấu ấn. Anh ghi 7 bàn trong 847 phút thi đấu, đạt hiệu suất 0,74 bàn mỗi 90 phút - cao hơn cả Rodrygo hay Joselu ở cùng thời gian. Nhưng hiệu quả đó vẫn không đủ để thay đổi suy nghĩ của Alonso.

Ở tuổi 19, Endrick từng được kỳ vọng có thể nối dài di sản của bóng đá Brazil tại Real, sau những tên tuổi lừng danh như Ronaldo, Kaka hay Roberto Carlos. Nhưng giờ đây, tiền đạo này bị bị lãng quên trên ghế dự bị, còn người hâm mộ thì dõi theo kỳ nghỉ của anh ở Morocco nhiều hơn là chờ anh ghi bàn ở Bernabeu.

Hồng Duy