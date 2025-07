Gonzalo Garcia - mầm non Real vươn mình theo giấc mơ Mỹ

MỹHai bàn và một kiến tạo ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025 có thể là tấm vé thông hành đưa tiền đạo Gonzalo Garcia từ đội trẻ lên đội một Real Madrid.

Khi HLV Carlo Ancelotti gọi Gonzalo lên tập cùng đội một mùa trước, tài năng 21 tuổi này biết rõ anh cần học hỏi từ ai. "Tôi quan sát Mbappe trong các buổi tập và các trận đấu, anh ấy thật sự khác biệt", thần đồng này từng kể về đàn anh.

Với Gonzalo, chỉ riêng việc từ Castilla - đội trẻ của CLB - lên đội một khi đó đã là cú nhảy vọt, bởi Real Madrid vốn ít trọng dụng các tài năng cây nhà lá vườn. Được cùng đội bóng sang Mỹ dự FIFA Club World Cup 2025 còn hơn cả một giấc mơ, vì nó chỉ thành hiện thực với cầu thủ trẻ này nhờ hai điều kiện: Mbappe bị viêm ruột cấp, phải nhập viện, nghỉ trọn vòng bảng, trong khi Endrick đang phục hồi ở cách xa hơn 7000 km.

Tiền đạo Gonzalo Garcia mừng bàn mở tỷ số trận Real Madrid hòa Al Hilal 1-1 ở trận ra quân bảng H FIFA Club World Cup 2025 ngày 18/6. Ảnh: AFP

Và Gonzalo đã nắm bắt trọn vẹn cơ hội hiếm hoi ấy. Ngay trận ra quân với Al Hilal, anh ghi bàn mở tỷ số, đồng thời là bàn đầu tiên của Real dưới thời tân HLV Xabi Alonso, và được bầu làm cầu thủ hay nhất trận. Khép lại vòng bảng, Gonzalo đá chính cả ba, ghi được hai bàn và một kiến tạo. Theo thống kê của Statsbomb, trước vòng 1/8, Gonzalo là cầu thủ tạo ra nhiều nguy hiểm nhất trung bình mỗi trận đấu, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,87. Qua mỗi trận, cái tên Gonzalo Garcia càng trở nên quen thuộc hơn với người hâm mộ. Họ hô vang tên anh khi đội hình được công bố trước mỗi trận đấu.

"Tôi rất hiểu Gonzalo, tôi đã theo dõi sát sao đội Castilla, vì thế tôi không bất ngờ. Đó là mẫu trung phong điển hình, luôn nỗ lực và có mặt đúng lúc. Gonzalo gợi nhớ đến Raul ở nhiều khía cạnh, từ cách chọn vị trí đến tác phong làm việc", Alonso nói về trò trẻ trước thềm trận đấu với Juventus.

Gonzalo gia nhập học viện bóng đá Real La Fabrica năm 2014 khi 10 tuổi, sau khi được các tuyển trạch viên phát hiện từ trung tâm đào tạo Jarama Race ở thủ đô Madrid. Gia đình Gonzalo từng sốt ruột, nhưng Giám đốc Jarama Race, Jose Guerrero, bạn của cha anh, khuyên họ nên kiên nhẫn chờ Real. Là những người hâm mộ Real, nên họ đã nghe lời, chờ đợi và cánh cửa đã mở ra.

"Điều quan trọng nhất là cậu ấy có bản năng săn bàn", Hernan Perez Cuesta, HLV cho Gonzalo ở đội Juvenil A tại Valdebebas mùa 2021-2022 và hiện là HLV đội U17 Tây Ban Nha, nói trên El Pais. "Đó là thứ không thể rèn luyện được".

Ông nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra tài năng của Gonzalo. Lúc đó, mầm non này xuất hiện trong đội hình sớm hơn một năm so với các đồng đội cùng lứa và được xếp đá tiền đạo cánh trái. Gonzalo trải qua nhiều vị trí khác nhau ở lứa trẻ, thậm chí còn được thử nghiệp đá hậu vệ phải. Đây là lý do khiến Gonzalo không ghi quá 10 bàn mỗi mùa trong những mùa đầu tiên ở các đội trẻ Real.

Gonzalo Garcia thời được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải đội Juvenil A Real Madrid. Ảnh: Real Madrid

Nhưng từ hè 2021, Gonzalo bắt đầu được kéo gần hơn về phía khung thành. "Lúc đó, mọi người vẫn xem Gonzalo là một cầu thủ chạy cánh, nhưng chúng tôi thử đặt cậu ấy ở vị trí trung phong vì nhận thấy cậu ấy có khả năng ghi bàn. Phải đưa cậu ấy đến gần khung thành hơn", Hernan kể tiếp.

Sau khi Hernan rời đi hè 2022, cựu cầu thủ Real và Liverpool là Alvaro Arbeloa tiếp quản ghế HLV đội Juvenil A. Anh tiếp tục sử dụng Gonzalo trong vai trò tương tự, ngày càng phát triển các điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu của học trò. Gonzalo ghi 35 bàn ngay trong mùa 2022-2023, góp công lớn giúp Juvenil A giành cú ăn ba lịch sử ở cấp độ trẻ.

Marc Cucalon là đồng đội cũ của Gonzalo tại đội trẻ Real và từng được kỳ vọng sẽ trở thành một Xabi Alonso mới nhưng phải giải nghệ ở tuổi 19 vì chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Anh rất ấn tượng khi nhớ về bạn đồng lứa. "Gonzalo luôn tập trung cao độ. Một chàng trai kiểu mẫu với điểm số cao nhất và xuất sắc trong mọi khâu. Cậu ấy luôn cống hiến hết mình. Ngay cả khi đá giao hữu, cậu ấy cũng xem nó như trận chung kết Champions League. Rồi khi chơi PlayStation, cũng vậy", Cucalon nói với Athletic.

Ý chí cầu tiến của Gonzalo lớn đến nỗi, một khi đã tập trung làm việc gì, anh gần như không bao giờ nở nụ cười, chỉ chăm chăm luyện tập và thi đấu. Đồng thời, Gonzalo luôn thẳng thắn, không giữ lại điều gì trong bụng.

Trong trận chung kết Copa de Campeones de Juvenil - giải trẻ lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha - 2023, Gonzalo mắc lỗi phòng ngự ở một quả phạt góc dẫn đến bàn thua trước Real Betis. Giờ nghỉ, anh tuyên bố trong phòng thay đồ rằng sẽ đoái công chuộc tội, và cụ thể hóa bằng cú đúp, giúp đội trẻ Real thắng 3-1.

Phong độ ấn tượng đó đưa Gonzalo lên Real Madrid Castilla - đội được dẫn dắt bởi huyền thoại Raul Gonzalez. Sau một mùa giải thích nghi với chỉ 5 bàn, Gonzalo lập kỷ lục mọi thời với 25 bàn ở Primera RFEF - giải hạng ba Tây Ban Nha - mùa 2024-2025, chiếm gần một nửa trong tổng số 58 bàn của đội bóng. Trung bình, cứ bốn cú dứt điểm, anh ghi một bàn.

Gonzalo được tặng chiếc áo ghi dấu kỷ lục 25 bàn cho Real Madrid Castilla ở Primera RFEF mùa 2024-2025. Ảnh: Real Madrid

Gonzalo ra mắt đội một Real cuối năm 2023, khi làm khách tại Cadiz ở LaLiga. Dù vậy, mãi đến tháng 2/2024, anh mới được chú ý nhiều hơn. Trận tứ kết Cup Nhà Vua trước Leganes ở sân Butarque, sau khi dẫn 2-0, Real bất ngờ bị đối thủ gỡ hòa 2-2. Gonzalo được Ancelotti tung vào sân từ phút 82 và đến phút 93, tiền đạo trẻ này đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Brahim Diaz, đưa Real vào bán kết.

"Tôi đã nói chuyện với Brahim ở một pha bóng trước đó", Gonzalo kể lại. "Tôi bảo anh ấy 'khi nào đến sát đường biên ngang, anh cứ tạt vào'. Brahim đồng ý và bảo tôi hãy sẵn sàng. Và tôi đã ở đó". Quả tạt của Brahim hoàn hảo, nhưng bản thân Gonzalo, với chiều cao 1,82 mét, vẫn cho thấy kỹ năng bật nhảy ấn tượng.

Theo HLV Hernan, Gonzalo là một chuyên gia đánh đầu, dù thấp hơn Joselu - đàn anh cao 1,92 mét. "Cậu ấy làm chủ kỹ năng đánh đầu. Phần thân dưới rất mạnh, cơ đùi và bắp chân cực kỳ chắc khỏe. Gonzalo dũng cảm, đánh đầu tốt, chọn vị trí chuẩn xác và bật nhảy ấn tượng", Hernan nói tiếp với El Pais.

Một điểm mạnh nữa của Gonzalo là sự khác biệt. Thay vì thích khai thác khoảng trống như nhiều tiền đạo khác, anh rèn giũa nhiều hơn kỹ năng đánh đầu mà nhiều ngôi sao không có. "Cậu ấy sở hữu tài năng của những người hay nhất, và biết tạo khác biệt bằng kỹ năng đánh đầu. Điều này rất có ích cho Real, đặc biệt trong thế trận bế tắc vì đối thủ phòng ngự số đông. Họ thiếu một chuyên gia đánh đầu", Hernan phân tích thêm.

Endrick chỉ cao 1,73m, và không một bàn nào trong số 43 pha lập công của Mbappe cho Real mùa trước đến từ đánh đầu. Đây là lý do Real được cho tìm kiếm một tiền đạo kiểu Joselu - có khả năng tạo ảnh hưởng trong vùng cấm, chấp nhận vai trò dự bị và không đòi hỏi khoản đầu tư lớn - trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhưng với Gonzalo, có thể họ đã có giải pháp lý tưởng.

Gonzalo Garcia bật cao đánh đầu trong trận Real Madrid hòa Al Hilal 1-1 ở bảng H FIFA Club World Cup 2025 ngày 18/6. Ảnh: AFP

Ngoài thể chất và tài năng, Hernan tin rằng Gonzalo có một phẩm chất khác giúp anh tiến bộ không ngừng: "Điều tuyệt vời nhất là cậu ấy rất thông minh, dễ tiếp thu, như một miếng bọt biển. Cậu ấy học rất giỏi", ông cho biết. Hiện tại, Gonzalo theo học song bằng Quản trị Kinh doanh và Phân tích Kinh doanh chuyên về dữ liệu lớn tại Đại học Villanueva.

Khi được hỏi sau trận với Al Hilal rằng liệu bản thân có nghĩ mình sẽ thành công ở Bernabeu, Gonzalo trả lời: "Tất nhiên là tôi tin. Đó là điều tôi đang nỗ lực và đã nỗ lực kể từ khi gia nhập La Fabrica". Nếu Gonzalo tiếp tục sống trong giấc mơ Mỹ của mình, anh có thể tiếp tục thuyết phục tất cả mọi người.

Hoàng Thông tổng hợp