Emma Watson hôn tỷ phú Mexico

"Phù thủy Hermione" Emma Watson vướng tin hẹn hò tỷ phú Mexico - Gonzalo Hevia Baillères - sau khi báo chí quốc tế đăng ảnh cặp sao hôn nhau.

Theo ENews, các bức ảnh được chụp tại sân bay ở Mexico ngày 4/3. Trong lúc chờ kiểm tra an ninh, Emma Watson choàng tay lên cổ Gonzalo Hevia Baillères và họ hôn nhau. Sau đó, cả hai đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.

Tờ Quién cho biết lần đầu cặp sao xuất hiện bên nhau là tại khu trượt tuyết Courchevel trên dãy Alps, Pháp, cuối năm 2025. Không lâu sau, họ cùng đến bán đảo nghỉ dưỡng Punta Mita, Mexico. Các trang tin liên hệ với người đại diện của Emma Watson để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận phản hồi.

Emma Watson và Gonzalo Hevia Baillères tình tứ tại sân bay ở Mexico đầu tháng 3. Ảnh: Backgrid

Theo People, bạn trai tin đồn của Emma Watson khoảng 28 tuổi, là tỷ phú, xuất thân từ một trong những gia tộc kinh doanh nổi tiếng nhất Mexico. Gonzalo Hevia Baillères thuộc thế hệ thứ tư của tập đoàn Grupo BAL - doanh nghiệp do ông của anh là doanh nhân Alberto Baillères sáng lập. Đơn vị này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai thác mỏ, bảo hiểm, bán lẻ, tài chính, đồng thời sở hữu chuỗi cửa hàng cao cấp El Palacio de Hierro - được ví như chuỗi bách hóa xa xỉ Saks Fifth Avenue của Mỹ.

Hiện Gonzalo Hevia Baillères giữ chức CEO của Lok - công ty AI do anh thành lập. Anh cũng làm việc cho nền tảng giao hàng công nghệ Chazkia và Coca-Cola FEMSA. Trước Emma Watson, Baillères được cho hẹn hò ca sĩ, diễn viên đồng hương Belinda.

Chân dung tỷ phú Gonzalo Hevia Baillères. Ảnh: Mundo Ejecutivo TV

Emma Watson sinh năm 1990 tại Anh, bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm đồng hành thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim điện ảnh như Noah (2014), Beauty and the Beast (2017). Năm 2014, minh tinh được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UN Women, cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Emma Watson tại buổi quảng bá phim "Beauty and the Beast" tại Los Anegeles năm 2017. Ảnh: AP

Năm 2018, cô ngừng diễn xuất sau khi hoàn thành bộ phim Little Women, tập trung cho việc học tại đại học Oxford, Anh. Về đời tư, Emma Watson khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng vướng tin yêu nhiều diễn viên và doanh nhân. Trước Gonzalo Hevia Baillères, có thông tin cho rằng cô từng là bạn gái của Brandon Green - con trai ông lớn ngành thời trang Anh Sir Peter Green, năm 2022. Tháng 7/2024, báo chí quốc tế đưa tin Watson có mối quan hệ lãng mạn với bạn học Oxford - Kieran Brown.

Trên podcast On Purpose with Jay Shetty tháng 9/2025, Emma Watson hiếm hoi nói về quan điểm trong tình yêu, cho biết muốn ở bên người không biết nhiều về sự nghiệp điện ảnh của mình. Cô cũng tiết lộ không muốn kết hôn sớm vì nhớ lời mẹ dặn "chỉ nên ở bên người mình muốn, không phải người mình cần". Theo diễn viên, nếu lấy chồng sớm, có lẽ cô chưa kịp hiểu bản thân là ai.

Hermione - Draco - Harry Potter Emma Watson trong phần "Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban" (2004). Video: Warner Bros.

Phương Thảo (theo ENews, People)