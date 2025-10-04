Emma Watson sau 7 năm rời màn ảnh

"Phù thủy Hermione" Emma Watson nhớ nghề diễn, muốn thử sức công việc hậu trường điện ảnh trong thời gian ngừng đóng phim.

Gần đây, Emma Watson tham gia các cuộc phỏng vấn về cuộc sống sau nhiều năm vắng bóng trên truyền thông. Từ khi hoàn thành bộ phim Little Women vào tháng 12/2018, cô ngừng diễn xuất để ưu tiên việc học. Trò chuyện với tờ Hollywood Authentic ngày 21/9, nghệ sĩ cho biết cô "đang ở giai đoạn hạnh phúc và khỏe mạnh nhất từ trước đến nay".

Emma Watson tại Paris hồi tháng 6. Ảnh: Backgrid

Trong buổi phỏng vấn, Watson nói nhớ nghề diễn, trừ các hoạt động thương mại hóa phim ảnh. "Tôi sẽ thành thật nói thẳng: tôi không nhớ cảm giác khi phải quảng bá các tác phẩm. Tôi cảm thấy bị những công việc đó hủy hoại tinh thần. Nhưng tôi rất nhớ nghề diễn, nghệ thuật. Tôi phát hiện bản thân làm quá ít điều mà mình thực sự thích", cô nói thêm.

Emma Watson trên tạp chí Hollywood Authentic. Ảnh: Hollywood Authentic

Theo Vouge, khi ngừng diễn xuất, Emma Watson từng nói muốn thử sức ở các khâu biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim. Những năm Covid-19, cô quan tâm nghề đạo diễn, viết lách và muốn tiếp tục các công việc này. Năm 2022, Watson hiếm hoi trở lại màn ảnh khi đóng quảng cáo cho hãng thời trang Prada.

Hiện người đẹp theo học ngành Sáng tác Văn học tại Đại học Oxford, Anh, sau khi lấy bằng cử nhân Văn học Anh của Đại học Brown, Mỹ, năm 2014. Song song con đường học thuật, cô cũng là nhà hoạt động vì môi trường, tham gia các sự kiện chống biến đổi khí hậu và quyền con người. Diễn viên còn cùng em trai - Alex Watson - điều hành một hãng rượu.

Emma Watson đóng quảng cáo của Prada năm 2022 Emma Watson trong quảng cáo nước hoa của Prada. Video: Prada

Hôm 24/9, Emma Watson tham gia podcast On Purpose with Jay Shetty, bàn về quan điểm về tình yêu, hôn nhân và công việc. Ở tuổi 35, cô muốn yêu người không biết nhiều về sự nghiệp điện ảnh của mình. Vì là người nổi tiếng và có tác phẩm gắn liền tuổi thơ của nhiều người, cô cho rằng thường bị công chúng áp đặt định kiến.

"Thi thoảng có người xin lỗi vì chưa xem phim của tôi và tôi sẽ đáp: 'không có gì phải xin lỗi'. Thật dễ chịu khi biết họ không nhìn mình qua những vai diễn, cũng như tôi không cần điều chỉnh hình tượng của mình", Watson cho biết.

Diễn viên không muốn kết hôn sớm vì nhớ lời mẹ dạy "chỉ nên ở bên người mình muốn, không phải người mình cần". Theo Watson, nếu lấy chồng sớm, có lẽ cô vẫn chưa kịp hiểu bản thân là ai.

Hiện tại, nghệ sĩ nói cuộc sống đã trọn vẹn, hoàn thiện nên ưu tiên cảm xúc hơn nhu cầu về một cuộc hôn nhân. "Tôi của 5 năm trước không nói được điều này", cô cho biết.

Emma Watson trong bộ ảnh quảng bá podcast "On Purpose". Ảnh: Instagram/ Jay Shetty

Trước đây, nghệ sĩ tiết lộ không thích dùng ứng dụng hẹn hò để tìm người yêu, từng được bạn bè làm mai mối. "Điều tuyệt vời là vài bạn thân nhất của tôi chính là người mà tôi được giới thiệu để làm quen nhưng không thành", cô nói với Vogue năm 2022.

Nữ diễn viên khá kín tiếng chuyện tình cảm. Lần gần nhất Emma Watson vướng tin có bạn trai là vào tháng 7/2024 với Kieran Brown - bạn học chung trường Oxford. Cô từng yêu bạn diễn Johnny Simmons trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và ca sĩ, diễn viên Chord Overstreet.

Emma Watson sinh năm 1990, bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm đồng hành thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim điện ảnh như Noah (2014), Beauty and the Beast (2017). Năm 2014, minh tinh được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UN Women, cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Hermione - Draco - Harry Potter Emma Watson trong phần "Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban" (2004). Video: Warner Bros.

Phương Thảo (theo Hollywood Aunthentic, ENews, People)