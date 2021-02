Minh tinh Emma Stone đóng phiên bản thời trẻ của Cruella De Vil - nữ phản diện nổi tiếng của truyện "101 chú chó đốm", trong phim "Cruella".

Emma Stone đóng ‘ác nữ’ trộm chó đốm Trailer "Cruela". Phim ra mắt ngày 28/5. Video: Disney.

Trailer phim hé lộ nhân vật chính, cùng những bất hạnh cô phải trải qua. Phim lấy bối cảnh thập niên 1980 tại London, theo chân cô gái trẻ Estella (Emma Stone đóng) trong hành trình trở thành nhà thiết kế thời trang số một nước Anh. Ngày nọ, các bản thiết kế của Estella lọt vào mắt xanh của nữ Nam tước Von Hellman (Emma Thompson) - một người có tiếng nói trong ngành thời trang, khiến cô nổi tiếng. Từ đây, sự ám ảnh về việc phải tìm được một phong cách thời trang "độc nhất vô nhị" khiến Estella dần sa vào con đường tăm tối, biến đổi thành phản diện Cruella De Vil.

Poster "Cruella". Ảnh: Disney.

Trên Youtube, khán giả đánh giá cao tạo hình của Emma Stone. Ở đầu trailer, Estella hiền lành có màu tóc đỏ suôn dài. Sau lần gặp Hellman, cô thay đổi phong cách thời trang, nhuộm tóc màu đen trắng - đặc trưng của Cruella De Vil, cho thấy nhân vật ngả dần về bóng tối.

Có người còn so sánh kịch bản Cruella khá giống phim The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu), gọi đùa Emma Stone là The Devil Wears Dalmatians (Yêu nữ thích da chó đốm).

Hôm 16/2, Disney "nhá hàng" phim Cruella bằng cách tung poster phim lên trang Twitter. Phần mặt của Emma Stone mang phong cách noir (phim ly kỳ có tông đen-trắng), cùng dòng chữ Cruella màu đỏ. Chữ "A" trong Emma được cách điệu như hình sao năm cánh - biểu tượng của quỷ dữ. Bài đăng nhận được 23 nghìn lượt thích và hơn bảy nghìn lượt chia sẻ.

Trước Emma Stone, vai Cruella De Vil từng do Betty Lou Gerson lồng tiếng trong phim hoạt hình 101 Dalmatians năm 1961, sau đó do Glenn Close đóng trong phim điện ảnh cùng tên năm 1996. Nhân vật là một nhà thiết kế thời trang tai tiếng vì những ý tưởng lập dị. Một hôm, mụ để mắt đến lớp lông tuyệt đẹp của bầy chó đốm nhà Dearly. Ác nữ bất chấp thủ đoạn để bắt cóc bầy chó nhằm lột lông chúng làm áo khoác.

Emma Stone sinh ngày 6/11/1988 tại Arizona, Mỹ. Cô từng tham gia vào nhiều dự án phim Hollywood tiếng tăm như loạt The Amazing Spider-Man, La La Land, Birdman... Năm 2015, cô vào danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Năm 2017, Emma Stone xuất hiện trong Time 100 - danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất, do tạp chí Time bình chọn. Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đánh giá cô là nữ diễn viên thành công nhất ở thế hệ của cô.

Phúc Nguyễn (theo Empire)