Emma Roberts chia tay bạn trai

Diễn viên Emma Roberts và Garrett Hedlund chia tay sau ba năm gắn bó và có con chung.

Ngày 22/1, nữ diễn viên nói với E! cả hai đã đường ai nấy đi sau một năm đón con đầu lòng - bé trai Rhodes. Emma từ chối nói về nguyên nhân đổ vỡ, nhưng khẳng định cả hai tiếp tục là những người cha mẹ tốt, cùng chăm sóc con.

Emma Roberts và Garrett Hedlund hẹn hò chỉ sau một tuần cô hủy hôn diễn viên Evan Peters hồi tháng 3/2019. Hồi tháng 1/2020, Garrett từng bị bắt vì lái xe khi uống rượu. Khi ấy, Emma nói với People sự việc không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, trái lại, cả hai đang mong đợi có con.

Hai diễn viên Emma Roberts và Garrett Hedlund thời còn mặn nồng. Ảnh: Instagram Emma Roberts

Sinh năm 1991 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Emma có cha là tài tử Eric Roberts, cô là minh tinh Julia Roberts. Emma nối nghiệp diễn xuất và ca hát. Người đẹp có nhiều vai diễn thành công như: Casey Mathis trong We are the Millers, Chanel Oberlin trong Scream Queens...

Trong quá khứ, diễn viên vướng nhiều ồn ào về đời tư. Emma từng bị bắt giữ với cáo buộc hành hung, đánh chảy máu mũi bạn trai Evan Peters năm 2013. Đại diện của cặp sao sau đó cho biết đó chỉ là tai nạn, cả hai trong lúc kích động vì uống rượu đã xảy ra cãi vã. Năm 2017, Emma bị chỉ trích cặp kè Hayden Christensen, khiến anh này ly hôn vợ.

Emma Roberts trong "Little Italy" Emma Roberts trong "Little Italy". Video: Liongate

Họa Mi (theo E!)