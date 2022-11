Emily Ratajkowski: 'Tôi không tin có người dị tính'

Theo Harper's Bazaar, Emily nói trong bài báo số tháng 11: "Tôi nghĩ xu hướng tính dục đang dần trở nên linh hoạt. Tôi không thật sự tin có người dị tính".

Emily muốn có thể vui vẻ thể hiện bản thân trước thế giới mà không cảm thấy trọng trách của một nhà nữ quyền. Cô hài lòng dù xã hội có chấp nhận hay không.

Ngày 11/10, Emily tham gia trend "green couch" trên TikTok - dành cho những người công khai lưỡng tính bằng cách quay hình ảnh ghế màu xanh lá cây. Một người dùng hỏi xu hướng tính dục của Emily, cô trả lời bằng cách xoay máy quay vào bản thân trong khi ngồi trên chiếc ghế xanh ở phòng khách. Cô không nói gì và mỉm cười trong những giây cuối.

Video xuất hiện sau khi Emily Ratajkowski chia tay chồng Sebastian Bear-McClard giữa tháng 7. Theo Pagesix, một số nguồn tin cho biết Bear-McClard ngoại tình, anh không phản hồi các tin đồn.

Emily công khai tình cảm với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Sebastian Bear-McClard dịp lễ Tình nhân năm 2018. Sau vài tuần hẹn hò, cặp sao làm đám cưới tại New York. Trên chương trình Busy Tonight cùng năm, Emily cho biết hai người từng là bạn lâu năm trước khi nảy sinh tình cảm. Tháng 3/2021, cặp sao đón con trai đầu lòng Sylvester Apollo Bear.

Tiktok Emily Ratajkowski come out Emily Ratajkowski úp mở việc cô là người lưỡng tính. Video: Tiktok Emrata

Emily Ratajkowski sinh năm 1991, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Cô làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace. Cô cũng được biết đến qua phim Gone Girl và các MV như Blurred Lines của Robin Thicke và Love Somebody của Maroon 5. Tháng 9, Emily xuất bản cuốn sách đầu tay My Body.