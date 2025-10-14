'Em xinh say hi' và 7 đề cử tranh giải Hiện tượng số của năm

Chương trình "Em xinh say hi" được đề cử "Hiện tượng số của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025, bên cạnh concert "Chị đẹp", "Gia đình Haha", "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân".

Tính đến 18h ngày 14/10, Gia đình Haha nhận 8.979 lượt vote - dẫn đầu bình chọn "Hiện tượng số của năm" - giải ghi nhận sản phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút lượng quan tâm và thảo luận lớn từ cộng đồng. Không chỉ nổi bật về mặt truyền thông, các ứng viên còn tạo ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng và góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha "Những ngày trời bao la" - nhạc nền gameshow ăn khách "Gia đình Haha". Video: Yeah1

Gia đình Haha khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ sẽ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương.



Ở mỗi chặng, chương trình đón thêm những khách mời đặc biệt. Trên các nền tảng số, khán giả đánh giá điểm hấp dẫn của show là cảnh nghệ sĩ gác lại hào quang, sự trau chuốt hình ảnh để trở thành nông dân thực thụ. Trong 7 ngày 6 đêm, họ sinh hoạt, lao động cùng bà con - từ chăm sóc vườn cây, chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản đến hóa thân thành nghệ nhân làng nghề truyền thống. Tất cả hoạt động nhằm đổi thực phẩm, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt.

Theo đại diện hội đồng giám khảo Vietnam iContent Awards 2025, không dừng đậm yếu tố giải trí và "chữa lành", chương trình còn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. "Thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, làng nghề và văn hóa vùng miền, nhất là những nơi giữ nguyên sự mộc mạc, giản dị, Gia đình Haha góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến giàu tiềm năng", người đại diện nói.

Đứng thứ hai về lượt vote là concert Anh trai vượt ngàn chông gai, với 6.545 bình chọn. Chuỗi concert do YeaH1 tổ chức, tạo dấu ấn mạnh mẽ với âm nhạc, câu chuyện nghệ sĩ và bầu không khí kết nối cộng đồng. Mỗi tiết mục đề cao phần dàn dựng sân khấu, ánh sáng, cảm xúc.

Chương trình lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật, cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.

30 "em xinh" diện áo dài trình diễn ở concert đầu tiên hồi tháng 9. Ảnh: Vie Channel

Em xinh say hi đang đứng thứ ba bình chọn "Hiện tượng số của năm", với 4.881 lượt vote. Chương trình do Vie Channel sản xuất, đầu tư quy mô lớn, đặt mục tiêu kiến tạo thế hệ nữ idol mới của Vbiz - những nghệ sĩ vừa tài năng, đủ sức lan tỏa trên thị trường giải trí trong nước và quốc tế.

Ngay khi ra mắt, chương trình trở thành tâm điểm với sự góp mặt của 30 nghệ sĩ trẻ như Bích Phương, Phương Ly, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon, Pháo Northside, 52Hz, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, MAIQUINN, Juky San, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lyly, Hoàng Duyên, Liu Grace, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Muộii, Chi Xê, DANMY và Đào Tử A1J.

Ngoài những màn trình diễn bùng nổ, êkíp Em xinh chăm chút kỹ yếu tố thời trang, thiết kế sân khấu và phong cách dàn dựng, mang đến cho khán giả trải nghiệm giải trí hiện đại mà vẫn khác biệt.

Ứng viên thú vị, hút fan khác là gameshow Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân do Viettel Media sản xuất, khắc họa cảnh các ông bố nổi tiếng chăm sóc con trong 48 giờ mà không có sự hỗ trợ của vợ. Các bố lần lượt nấu ăn, dọn dẹp, hiểu tâm tư của con và vượt qua nhiều thử thách bất ngờ từ êkíp sản xuất.



Năm ngoái, chương trình khoác diện mạo mới cùng thông điệp hiện đại, với sự đồng hành của các ông bố thông thái cùng những "em bé ngôi sao" gồm: bố Rhymastic - hai bé Thanh Huyền, Ma Bư; Hải Long - Salim, bé Pam; Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân, bé Bona, Boni; Trang Lou - Tùng Sơn và bé Xoài, Dừa.

Mùa này, khán giả theo dõi những phút giây vui nhộn của bố Hải Long - bé Pam; Khắc Việt - bé Dừa, Đu Đủ; Lê Dương Bảo Lâm - ba bé Bảo Nhi, Bảo Ngọc, Ku Phin); bố Ba Duy - bé Đậu, Bún - Gia Hân.

"Không chỉ đậm tính giải trí, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân còn truyền thông điệp: chăm con không phải là trách nhiệm riêng của người mẹ, mà là sự chia sẻ, gắn kết từ cả hai. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình xây dựng mái ấm bằng tình yêu thương, sự đồng hành", một bình luận nhận nhiều lượt thích trên các nền tảng số.

Khoảnh khắc vui nhộn của Lê Dương Bảo Lâm và ba con. Ảnh: Viettel Media

Bốn ứng viên còn lại trong danh sách "Hiện tượng số của năm" cũng khá quen mặt, xuất hiện trong nhiều đề cử Vietnam iContent Awards 2025 gồm: Chiến sĩ quả cảm, Concert Chị đẹp, Chị đẹp đạp gió 2024, Tân binh toàn năng. Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10.

Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo. Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Sau vòng bình chọn (3-24/10), chung kết diễn ra từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Giao diện bình chọn 8 ứng viên giải "Hiện tượng số của năm" lúc 18h ngày 14/10. Ảnh chụp màn hình

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ