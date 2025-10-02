Hiện tượng số của năm

Em xinh say hi do Vie Channel (DatVietVAC Group Holdings) sản xuất, đầu tư quy mô lớn và cấu trúc mới lạ. Chương trình hướng kỳ vọng kiến tạo thế hệ nữ idol mới của Vbiz - vừa tài năng, vừa giữ vững bản sắc văn hóa Việt, đồng thời đủ sức lan tỏa ở thị trường giải trí trong nước lẫn quốc tế.



Ngay khi ra mắt, chương trình được công chúng chú ý, với sự góp mặt của 30 gương mặt trẻ như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, Danmy, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Han Sara, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Juky San, Phương Ly, Bích Phương... Không chỉ thu hút với màn trình diễn bùng nổ, ban tổ chức chăm chút kỹ yếu tố thời trang, thiết kế sân khấu, phong cách dàn dựng, giúp khán giả có trải nghiệm giải trí vừa hiện đại, vừa khác biệt.



Nhà sản xuất định vị Em xinh say hi không đơn thuần là show nhạc thực tế mà còn là tái định nghĩa thế hệ nữ idol mới - sẵn sàng thử thách giới hạn, biến hóa hình ảnh nhưng vẫn gìn giữ giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt. Chương trình khơi dậy niềm tự hào với nhạc Việt, tạo dựng cộng đồng fan văn minh, nhiệt huyết, tiếp nối thành công mà Anh trai say hi cùng nhiều sản phẩm khác của DatVietVAC đã đóng góp cho công nghiệp văn hóa nước nhà.



Trong lần đầu tổ chức, những màn trình diễn gây bão của các "em xinh", câu chuyện hậu trường thú vị đến dàn nghệ sĩ đa sắc màu... trở thanh chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút thảo luận sôi nổi.