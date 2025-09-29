Hiện tượng số của năm

Concert Chị đẹp quy tụ những gương mặt từ chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, với sân khấu hoành tráng cùng phần dàn dựng công phu. Các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ nỗ lực, tài năng và tinh thần cống hiến của dàn sao.



Chương trình lan tỏa thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh, khả năng tỏa sáng của phụ nữ Việt trong đời sống hiện đại. Các màn trình diễn và khoảnh khắc hậu trường được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng số, nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

48 "chị đẹp" tham gia concert gồm: các ca sĩ Mỹ Linh, Thu Phương, Ngọc Ánh, Minh Tuyết, Đoan Trang, Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Ái Phương, Thảo Trang, Bùi Lan Hương, Hoàng Yến Chibi, Gil Lê, Dương Hoàng Yến, Hương Ly, Thiều Bảo Trâm, Diệp Lâm Anh, Lynk Lee, Thu Ngọc, Xuân Nghi, Hạnh Sino, ca nương Kiều Anh; dàn diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Minh Hằng, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước, Tú Vi, Huyền Baby; người mẫu Đồng Ánh Quỳnh, Hà Kino; MC Vân Hugo, MC Hoàng Oanh, Hoa hậu H'Hen Niê, nhà sáng tạo nội dung Hậu Hoàng, DJ Mie, steamer MisThy, vận động viên Thúy Hiền, Châu Tuyết Vân, vũ công Maitinhvi và Tuimi.