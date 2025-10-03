Hiện tượng số của năm

Chị đẹp đạp gió 2024 là phiên bản Việt hóa của Đạp gió - show ăn khách do MangoTV (Trung Quốc) sản xuất. Chương trình quy tụ 30 nữ nghệ sĩ tài năng ở nhiều lĩnh vực, thi đấu theo nhóm, mục tiêu cuối cùng là thành lập nhóm nhạc. Trong quá trình đó, các cô gái không ngừng luyện tập, xây dựng chiến lược và đồng hành qua từng vòng để giành tấm vé ra mắt nhóm "Hoa đạp gió".



Mùa hai tổ chức, chương trình quy tụ dàn sao gồm: Minh Tuyết, Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Xuân Nghi, Thiều Bảo Trâm, Kiều Anh, DJ Mie, MisThy, Phương Thanh, Phạm Quỳnh Anh, Thảo Trang, Ngọc Thanh Tâm, Tuimi, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi, Gil Lê, Vũ Ngọc Anh, Châu Tuyết Vân, Maitinhvi, Hậu Hoàng, Ngọc Ánh, Thúy Hiền, Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh, Thu Ngọc, Hạnh Sino, Thu Phương, Mỹ Linh.



Họ đại diện cho 30 sức sống mãnh liệt của phụ nữ thời đại mới, mang màu sắc, cá tính khác biệt và tương trợ nhau, biến hóa trong từng màn trình diễn. Chị đẹp đạp gió 2024 nhanh chóng trở thành một trong những chương trình âm nhạc thực tế được yêu thích nhất năm, hút hàng triệu lượt theo dõi.



Mỗi tập phát sóng trên YouTube đạt lượt xem lớn và liên tục vào top thịnh hành. Với sự đầu tư chỉn chu từ nội dung đến dàn dựng, Chị đẹp đạp gió 2024 không chỉ là show giải trí chất lượng cao mà còn tôn vinh, quảng bá văn hóa, nghệ thuật và con người Việt trong thời đại số, từ đó truyền cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh.