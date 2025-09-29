Hiện tượng số của năm

Gia đình Haha khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ sẽ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương.



Ở mỗi chặng, chương trình đón thêm những khách mời đặc biệt. Điểm hấp dẫn của Gia đình Haha là cảnh nghệ sĩ gác lại hào quang, sự chau chuốt hình ảnh để trở thành nông dân thực thụ. Trong 7 ngày 6 đêm, họ sinh hoạt, lao động cùng bà con - từ chăm sóc vườn cây, chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản đến hóa thân thành nghệ nhân làng nghề truyền thống. Tất cả hoạt động nhằm đổi thực phẩm, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt.



Không dừng đậm yếu tố giải trí và "chữa lành", chương trình còn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, làng nghề và văn hóa vùng miền, nhất là những nơi giữ nguyên sự mộc mạc, giản dị, Gia đình Haha góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến giàu tiềm năng.