Em vợ liên tục báo nợ dù còn đang đi học

Bố mẹ vợ tôi đều ngoài 50 tuổi, sinh được vợ tôi và một em trai đang học đại học.

Bố vợ không đi làm, ở nhà làm việc nhà, có thói quen uống rượu, hút thuốc và cờ bạc nhỏ, dễ bị rủ rê nên thỉnh thoảng mẹ phải đi trả nợ giúp bố, ít thì 2-3 triệu, nhiều thì 10-20 triệu. Mẹ là người kiếm tiền chính trong gia đình, bán thịt ở chợ huyện. Nhiều năm bươn chải tích cóp, vay mượn thêm, mẹ đã mua đất và xây được căn nhà khang trang. Bố mẹ có hai người con là vợ tôi và cậu em trai, hai con đều học hành chăm chỉ, được ăn học đầy đủ.

Tôi và vợ lấy nhau được 2 năm, có con trai hơn một tuổi. Chúng tôi làm việc ở quê, cách gia đình vợ 150 km, tổng thu nhập hàng tháng dưới 20 triệu, chỉ đủ chi tiêu và chăm con. Em vợ là sinh viên năm thứ tư của trường đại học Y.

Cuộc sống đang êm ấm thì một năm gần đây xảy ra chuyện em nợ nần rồi báo nợ. Xin nói chi tiết hơn về cậu em: Em là người hiền lành, không nghịch ngợm, không rượu bia, thuốc lá, được mọi người khen ngợi. Bố mẹ vợ tôi rất tự hào về các con. Rồi em bị bạn bè rủ rê lôi kéo tham gia chơi hay đầu tư gì mà lấy tiền của mẹ, sau nhiều lần xin và lấy trộm tiền đã lên tới 300 triệu vào tháng 7 năm 2020. Đến lúc đó tôi mới biết vì mẹ giấu, chỉ có hai mẹ con biết.

Tôi và mẹ đã lên trường trả nợ 90 triệu cho em, hy vọng em hối cải, chăm chỉ học tập, trước đó 210 triệu mẹ đã gửi cho em nhiều lần. Em cũng hứa hẹn sẽ tập trung học tập. Sau 4 tháng em lại điện nói dối là đã vay 50 triệu tiền xã hội đen để chạy việc thực tập ở bệnh viện, sau ra trường người ta giúp đỡ. Biết là em nói dối nhưng vì mẹ sợ xã hội đen làm hại con nên cũng gửi tiền với hy vọng em không tái phạm nữa.

Tôi đã tìm hiểu thì được biết cậu em chăm chỉ học tập hơn rất nhiều nên cũng nghĩ em hối lỗi. Trước tết một tháng, có người lạ điện đòi nợ mẹ 10 triệu do em vay, mẹ điện thì em nói dối quanh co, nhiều lần còn dọa chết. Mẹ thương con, sợ con nghĩ quẩn, lại chuyển tiền để hy vọng tết con về khuyên ngăn. Vài ngày trước vẫn chủ nợ cũ gọi điện, hỏi ra thì em vẫn chưa trả cho người ta, lúc đó vợ chồng tôi mới biết em lại báo nợ thêm. Chúng tôi rất buồn bực, không biết làm sao, nói mẹ gặng hỏi em xem còn nợ bao nhiêu thì một cú sốc lớn lại tới, em bảo nợ 200 triệu với lý do mượn giấy tờ bạn bè vay để chơi, tham gia đầu tư qua mạng. Hiện tại em vẫn cứng đầu, đòi giữ thể diện, không cho mẹ kể với vợ chồng tôi và ai khác. Em bảo với mẹ là đang stress, nhiều lúc hoang tưởng, mẹ lại sợ em nghĩ quẩn.

Tôi và vợ chưa về ngoại dịp tết rồi do dịch Covid, chỉ nghe qua mẹ kể; nói chuyện với em trai thì em không nói, không biết giờ thực tế như nào. Hiện tại chỉ có mẹ và vợ chồng tôi biết, tôi đưa ra ý kiến cho em dừng học, ở nhà một năm tĩnh tâm và công khai cho cả đại gia đình biết. Tuy nhiên em ở nhà với bố cũng không yên ổn do bố hay uống rưọu, lúc say sẽ đay nghiến em nhiều. Mẹ gồng gánh cả đời nuôi hai con, bao năm trả nợ cho bố, nay lại trả thêm cho con trai, quá áp lực và bất công với mẹ. Xin được góp ý của quý độ giả, trong lúc này tôi không suy nghĩ được gì.

Toàn

