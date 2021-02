Em nhẹ nhàng đến với tôi nhờ VnExpress

Tôi biết chuyên mục Hẹn hò từ lúc mới mở nhưng không chú ý lắm vì không tin và cũng chưa muốn tìm hiểu ai nữa.

Tôi và em quen nhau đúng vào ngày Quốc khánh năm 2020, tối hôm đó tôi đi cà phê cùng đám bạn về, trời mưa khá to, về nhà có cảm giác cô đơn đúng nghĩa. Tôi đọc báo và tình cờ gặp được bài viết của em, sau này cũng được em bật mí rằng bữa đi chùa, trong lòng cảm giác gì đó nên viết bài gửi báo, khi gửi đi rồi hối hận không kịp, tự nhiên gặp anh, nhìn mặt khó ưa. Lúc đó nói thiệt là tôi cũng không nghĩ quen em bằng cách như vậy. Tôi kể với em về cuộc sống của mình, em cũng vậy. Em nói cuộc sống khá tẻ nhạt trước khi gặp tôi, chỉ đi làm rồi về coi phim, ít bạn bè, sống bình yên.

Ngày 12/02/2020, em chấp nhận làm người yêu tôi. Sau vài tuần, tôi xin số ba mẹ em rồi nhắn tin qua chat để chào hỏi. Sau đó em kể lại, mẹ nhắn tin cho ba: "Có đứa nào nhắn tin cho em anh ơi". Ba trả lời: "Cũng có đứa nào nhắn tin cho anh". Tối hôm đó, cả nhà họp: "Nhà nó ở đâu, quen như thế nào, bữa nào dẫn về cho cô chú họ hàng chấm điểm". Em đâu dám nói thật là quen mấy tháng, lại quen qua mạng, phải nói là quen gần một năm và qua giới thiệu. Một vài ngày sau đó, mẹ bảo em gọi tôi về ăn cơm cùng gia đình. Tôi khá thoải mái vì cách giao tiếp của gia đình em.

Sau đó, do em làm công ty Nhật, được nghỉ tết dương nên muốn về quê tôi để biết thêm về gia đình, họ hàng. Em nói với mẹ, mẹ bảo: "Hay là nó đưa ra đó bán sang nước ngoài"? Tôi cũng xin phép hai bác cho em về quê mình, rất may được sự đồng ý. Khi ra Bắc, em khá sợ vì chưa ra bao giờ, lại hặp họ hàng tôi. Rất may, mọi người quý em hơn tôi. Quay lại miềm Nam, hai đứa thưa chuyện xin được tiến xa hơn.

Giữa tháng 1 vừa rồi, gia đình tôi thu xếp công việc vào trong đây nói chuyện, xin phép được "giữ chỗ". Tôi thường xuyên qua nhà em, mọi người coi như coi cái trong nhà. Vừa rồi bệnh dịch, tôi không về quê do quê ở Hải Dương. Những ngày Tết tôi ở bên nhà em, dọn dẹp, đón giao thừa, đi chúc tết... Chúng tôi tính tổ chức đám cưới vào ngày 30/4 này nhưng không biết thế nào vì dịch bệnh phức tạp. Nhà tôi cũng đặt vé máy bay rồi, mong sớm được nên duyên vợ chồng với em.

Ngày 21/2 cũng là sinh nhật em, chúc "vợ yêu" sinh nhật vui vẻ, cười nhiều lên nhé. Cảm ơn em đã đến bên anh một cách nhẹ nhàng và bất ngờ như vậy. Anh hạnh phúc vì gặp được em, cùng nhau chia sẻ và lắng nghe. Mong rằng chúng ta sẽ hiểu và yêu nhau ngày càng nhiều.

Quang

