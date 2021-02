Gửi cháu, người bạn của chồng cô

Tối qua vợ chồng cô nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ của con với chú sau khi thấy hai người tiếp tục nhắn tin không liên quan công việc.

Sau hơn 26 năm yêu và kết hôn, đây là lần đầu tiên cô chú có bất đồng vì con. Cô muốn mọi việc rõ ràng nên trao đổi riêng với con, nhưng dù cố gắng suy nghĩ trong sáng thế nào cô cũng không thể trả lời được câu hỏi: "Vì sao một cô bé được học hành đàng hoàng, gia phong nề nếp, được bà ngoại và ba mẹ nuôi dạy tử tế lại chat với người đàn ông đáng tuổi cha mình với văn phong ngang hàng, ỡm ờ, không chủ ngữ ? Vì sao cô bé lễ phép ấy lại gọi người tầm tuổi cha mình bằng "anh em" không hề ngượng miệng? Vì sao cô bé thông minh ấy không nhìn thấy và ngăn chặn tất cả các tình huống nhạy cảm với người đàn ông có gia đình? Vì sao cô bé được giáo dục tử tế ấy khi say, khi vui buồn cũng chat cho chồng người khác? Vì sao cô bé rất nhân văn, biết rung động, biết xót xa trước những hoàn cảnh đau thương lại không tránh được việc làm cho vợ chồng người mình mang ơn ít nhiều xáo trộn?

Nếu con mang những câu này hỏi một cách vô tư với người đáng kính như cha mẹ, thầy cô, họ sẽ trả lời ra sao? Nếu mẹ con phát hiện cha con nhiều năm nay giữ mối quan hệ với một cô bé không phải đồng nghiệp, không phải đối tác, lại chat chit và xưng anh em kiểu như con và chú thì mẹ sẽ nghĩ gì? Cô ví dụ vậy thôi chứ người Cca đáng kính của con không làm vậy đâu, con cũng không thể nghĩ cha mình lại làm điều đó đúng không? Cũng như hai bé con cô không bao giờ tin ba mình chat như vậy với người chị dễ thương chơi chung đâu con nhỉ?

Là người vợ yêu chồng suốt mấy chục năm nay, cô kính trọng chú là người chồng tốt, người cha đáng kính, luôn sống vì gia đình. Tuy nhiên, chú không tránh khỏi tâm lý chung của đàn ông là ham vui, thích giao lưu, có thêm người nói chuyện, thích giúp đỡ, đặc biệt là giúp các "cô bé đẹp", cảm giác rất phấn khích. Họ nghĩ đơn giản vậy nhưng làm người phụ nữ của họ bất an, đau lòng và không tôn trọng cảm giác của vợ. Cô từng nói với chú rằng không ai biết chặng đường phía trước, nếu sau này chú thay đổi thì cứ nói thẳng. Cô nghĩ chuyện gì cũng có giới hạn, nhất là trong hôn nhân càng phải giữ gìn. Khi lập gia đình, con sẽ hiểu cô hơn. Một khi tình cảm vợ chồng nhiều năm bị bào mòn qua năm tháng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì sự xuống sắc của người vợ do tuổi tác, do phải luôn lùi lại phía sau lo lắng mọi việc cho gia đình thì "nghĩa tình" là quan trọng con ạ.

Cuối cùng, cô tạm chấp nhận với suy nghĩ dù con có học cao hiểu rộng, được cha mẹ dạy dỗ giáo dục tử tế nhưng chỉ mới bước chân vào trường đời, sự từng trải và kinh nghiệm sống con chưa có nhiều. Chú nói với cô vẫn coi con như hai bé con nhà cô, chỉ nhờ con trao đổi tài liệu cần cho công việc. Thế nhưng những sự việc xảy ra suốt ba năm qua làm cô hiểu chú cũng không tránh có cảm tình với con. Chú chủ động liên lạc với con nhưng biết kiểm soát để không làm gì ảnh hưởng đến cô và gia đình, ban đầu con trả lời cho phải phép, sau thấy chú thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên cũng lơ là việc giữ gìn phép tắc. Cô cũng biết con là người có ý chí và không làm điều sai trái, nhưng cũng nói con biết để sự việc chỉ ở mức là bạn bè mà không đi theo chiều hướng xấu; nếu không sẽ xảy ra nhiều hệ lụy. Cô nói hết lòng mình và mong sẽ dừng mọi việc về con tại đây. Năm nay cô chú làm lễ kỷ niệm đám cưới bạc, mong con tham dự mừng cho cô chú nhé.

Phương

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc