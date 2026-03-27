Em gái Lưu Hiểu Khánh: 'Tôi không chiếm tài sản của chị'

Em ruột của minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh cho biết ủng hộ chị mình quyên toàn bộ tài sản làm từ thiện.

Hôm 26/3, qua luật sư đại diện, bà Lưu Hiểu Hồng - em cùng mẹ khác cha của Lưu Hiểu Khánh - phản hồi tin đồn bà và con trai bày mưu tính kế chiếm đoạt tài sản của minh tinh. Lưu Hiểu Hồng cho biết trước đây chị em sống gần nhau, vợ chồng bà làm việc cho công ty của Lưu Hiểu Khánh nhưng không được đóng bảo hiểm. Do lối sống và suy nghĩ khác biệt, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, gia đình bà chuyển đến tỉnh Tứ Xuyên định cư còn Lưu Hiểu Khánh ở Bắc Kinh.

Lưu Hiểu Khánh (trái) bên em gái Hiểu Hồng. Ảnh: Ifeng

Lưu Hiểu Hồng nói vợ chồng bà không mong cầu điều gì, sống những ngày bình dị, không tranh giành với ai. Hiểu Hồng bình thản khi chị không chia thừa kế cho người thân mà chọn quyên góp toàn bộ tài sản cho quỹ phát triển điện ảnh. Bà viết: "Tôi tán thành tâm nguyện của chị ấy, chúng tôi chỉ mong chị khỏe mạnh và được vui vẻ".

Theo Lưu Hiểu Hồng, những người bên cạnh Lưu Hiểu Khánh hiện tại "tâm hồn đen tối", nhòm ngó túi tiền của minh tinh và không bận tâm sức khỏe thể chất, tinh thần của bà. Hiểu Hồng cho rằng những người này ly gián hai chị em bằng nhiều thủ đoạn. Bà phủ nhận các tin đồn như: "Em gái ăn trộm trang sức của Lưu Hiểu Khánh, lừa tiền Lưu Hiểu Khánh" hay tin "em gái mong Lưu Hiểu Khánh không có con để độc chiếm tài sản", "cháu trai tung tin đồn Lưu Hiểu Khánh chết".

Mối quan hệ giữa minh tinh với người thân thành tâm điểm chú ý trên Weibo hôm 25/3, sau khi Lưu Hiểu Khánh đăng các bức hình chụp màn hình tố cáo cháu trai tung tin bà qua đời. Nghệ sĩ viết: "Mong tôi chết đến vậy sao? Vốn sinh ra từ một rễ, sao nóng ruột hành hạ nhau vậy?". Tuy nhiên, diễn viên đã xóa bài đăng.

Lưu Hiểu Khánh trải qua ba cuộc hôn nhân, không có con. Năm 2013, bà kết hôn lần thứ tư cùng doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Hai năm qua, một số nguồn tin tiết lộ nghệ sĩ đã ly hôn nhưng bà chưa phản hồi tình trạng hôn nhân. Theo Ifeng, nghệ sĩ sở hữu tài sản trị giá hàng triệu USD gồm các biệt thự ở Trung Quốc và Mỹ, cùng nhiều nữ trang bằng ngọc quý hiếm.

Cha mẹ của Lưu Hiểu Khánh đã qua đời, bà còn em gái, cháu trai. Trên Iqiyi, minh tinh thừa nhận mối quan hệ ruột thịt không tốt đẹp, bà chưa từng cảm nhận được sự thương yêu, quan tâm từ gia đình em gái, cháu ruột, cảm thấy họ "ác hơn người ngoài". Lưu Hiểu Khánh tuyên bố khi bà qua đời, tài sản sẽ được quyên cho tổ chức phát triển điện ảnh, người thân không có phần.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên". Video: Bilibili

Diễn viên sinh ở Trùng Khánh, chưa một lần gặp cha, cũng không biết ông là ai. Sau này, mẹ của diễn viên đi bước nữa, bà được cha dượng đối xử tốt.

Lưu Hiểu Khánh hoạt động ở làng giải trí hơn 50 năm, nổi tiếng vớiVõ Tắc Thiên,Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Nhờ tài năng diễn xuất, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính. Những năm gần đây, bà đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tham gia các show truyền hình.

Như Anh (theo Iqiyi, Sohu)