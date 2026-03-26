Lưu Hiểu Khánh không chia thừa kế cho người thân

Minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh cho biết không để lại tài sản cho người trong gia đình vì thấy họ "ác hơn người ngoài".

Vấn đề thừa kế, mâu thuẫn gia đình Lưu Hiểu Khánh hiện là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Weibo. Hôm 25/3, trên trang cá nhân, bà đăng các bức hình chụp màn hình tố cáo cháu trai tung tin bà qua đời. Nghệ sĩ viết: "Mong tôi chết đến vậy sao? Vốn sinh ra từ một rễ, sao nóng ruột hành hạ nhau vậy?".

Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng không có con. Năm 2013, bà kết hôn lần thứ tư cùng doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Hai năm qua, một số nguồn tin tiết lộ nghệ sĩ đã ly hôn nhưng bà chưa phản hồi tình trạng hôn nhân.

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi. Ảnh: Mtime

Trên Iqiyi, Lưu Hiểu Khánh thừa nhận mối quan hệ ruột thịt không tốt đẹp, bà chưa từng cảm nhận được sự thương yêu, quan tâm từ gia đình em gái, cháu ruột, cảm thấy họ "ác hơn người ngoài". Lưu Hiểu Khánh tuyên bố khi bà qua đời, tài sản sẽ được quyên cho tổ chức phát triển điện ảnh Trung Quốc, không chia thừa kế cho người thân.

Cha mẹ của Lưu Hiểu Khánh đã qua đời, bà có em gái, cháu trai. Theo Sina, Lưu Hiểu Khánh từng nuôi cháu học trường đắt đỏ ở Bắc Kinh, chu cấp cho người cháu du học. Khi diễn viên còn trẻ, bà từng nói sẽ để cháu trai thừa kế tài sản, bao gồm biệt thự ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, năm 2012, bà rút lại lời hứa. Những năm qua, nghệ sĩ và gia đình em gái nhiều mâu thuẫn.

Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên". Ảnh: Mtime

Diễn viên Trần Quốc Quân, chồng cũ của Lưu Hiểu Khánh, từng viết trong tự truyện về mối quan hệ của minh tinh và em gái. Theo ông, gia đình người em hy vọng Lưu Hiểu Khánh suốt đời không có con nhằm chắc chắn con của họ được hưởng toàn bộ tài sản của Lưu Hiểu Khánh.

Diễn viên sinh ở Trùng Khánh, chưa một lần gặp cha, cũng không biết ông là ai, bà mang họ mẹ. Khi livestream năm 2025, bà nói lớn lên trong đòn roi. Ngược lại với mẹ, bà ngoại của Lưu Hiểu Khánh dịu dàng, chăm sóc cháu từng ly từng tí. Nghệ sĩ nói: "Dù hiền hay nghiêm khắc, họ đều là người thân mà tôi vô cùng thương yêu, tôi rất nghe lời bà và mẹ". Sau đó, người mẹ đi bước nữa, Lưu Hiểu Khánh cho biết cha dượng đối xử tốt với gia đình bà. Ông là người ôn tồn nhất mà bà từng gặp.

Lưu Hiểu Khánh đóng phim ngắn "Cẩm tú an nhiên", ra mắt tháng 2.

Lưu Hiểu Khánh hoạt động ở làng giải trí hơn 50 năm, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Nhờ tài năng diễn xuất, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính. Những năm gần đây, bà đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tham gia các show truyền hình.

