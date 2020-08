Em gái Kim Jong-un có thể đã tiếp quản một phần quyền lực

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc nói lãnh đạo Triều Tiên chuyển một phần quyền lực cho em gái, song phủ nhận Kim Jong-un gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

"Liên quan đến trường hợp Kim Jong-un, việc 'ủy thác quyền lực' đã được đề cập", nghị sĩ Ha Tae-kyung thuộc đảng đối lập Tương lai Thống nhất nói với các phóng viên sau cuộc họp kín giữa quốc hội Hàn Quốc với Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) hôm nay.

Theo NIS, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được giao phụ trách các vấn đề về Mỹ và Hàn Quốc. Động thái này dường như nhằm giảm gánh nặng trách nhiệm cho Kim Jong-un, nhưng NIS phủ nhận ông Kim gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.

"Kim Jong-un vẫn nắm quyền lực tuyệt đối, nhưng so với trước đây, một số quyền lực đã được chuyển giao từng chút một", nghị sĩ Ha nói, thêm rằng lý do chuyển giao là "mức độ căng thẳng cao" của Kim Jong-un trong vai trò điều hành đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Kim Yo-jong, phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã được chọn kế nhiệm anh trai, nghị sĩ Hàn Quốc nhấn mạnh.

NIS cho biết không chỉ riêng Kim Yo-jong, Pak Pong-ju, phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Nhà nước, và tân Thủ tướng Kim Tok Hun đã được giao quyền giám sát các chính sách kinh tế. Choe Pu-il, người phụ trách các vấn đề quân sự tại Ủy ban Trung ương đảng Lao động, và Ri Pyong-chol, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, cùng một quan chức phụ trách phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, được giao giải quyết các vấn đề về quân sự.

Trong cuộc họp báo, NIS cũng thông báo lò phản ứng hạt nhân 5 megawatt tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon, cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên, hiện không hoạt động.

Triều Tiên đang phải vật lộn với thiệt hại nặng nề do lũ lụt và nỗ lực ngăn Covid-19 xâm nhập trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm nặng nề do các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài. Thương mại của Triều Tiên với đối tác kinh tế chính là Trung Quốc giảm 67% xuống trong nửa đầu năm 2020 so với năm trước do biên giới bị đóng cửa để ngăn dịch bệnh, theo dữ liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc.

Kim Jong-un hôm nay thừa nhận nền kinh tế Triều Tiên đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do các nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Lãnh đạo Triều Tiên cho biết đảng Lao động sẽ triệu tập đại hội vào năm tới để công bố kế hoạch kinh tế 5 năm mới.

Huyền Lê (Theo Korea Herald)