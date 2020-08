Thụy Điển rút nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên

Thụy Điển cho biết tạm thời rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên, một phần do các vấn đề liên quan tới Covid-19.

"Những gì đang xảy ra là chúng tôi đã tái bố trí các nhân viên ngoại giao của mình, do các ngày nghỉ lễ hoặc do luân chuyển", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm nay cho biết và thêm rằng tình trạng này chỉ là tạm thời. "Tuy nhiên, tình hình đang trở nên khó khăn hơn, vì nhiều lý do, trong đó có Covid-19".

Người phát ngôn thêm rằng đại sứ quán Thuỵ Điển tại Bình Nhưỡng vẫn mở cửa nhưng chỉ có nhân viên người Triều Tiên làm việc.

Người dân đeo khẩu trang đi lại trên đường phố Bình Nhưỡng, Triều Tiên, hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán của Thụy Điển ở Triều Tiên phục vụ như đại diện lãnh sự cho Mỹ, Australia, Canada và nhiều quốc gia khác. Hầu hết các quốc gia phương Tây có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, gồm Đức, Anh và Pháp, trước đó cũng đã tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên, với lý do gặp khó khăn về luân chuyển nhân viên và cung cấp vật tư giữa đại dịch.

Triều Tiên đến nay chưa báo cáo ca nhiễm nCoV nào nhưng đã triển khai một số biện pháp quan trọng để ngăn nguy cơ bùng phát Covid-19. Hồi tháng một, Triều Tiên đã đóng cửa toàn bộ biên giới, hủy hầu hết chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa, đồng thời yêu cầu người nước ngoài phải cách ly hơn một tháng vì lo ngại đại dịch.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/8 tuyên bố dỡ phong tỏa Kaesong, thành phố gần biên giới Hàn Quốc, nơi hàng nghìn người bị cách ly từ cuối tháng 7 vì nghi ngờ một người đào tẩu trở về nhiễm nCoV. Trong cuộc họp của đảng Lao động tại Bình Nhưỡng, ông Kim đánh giá tình hình Covid-19 ở Kaesong đã ổn định và cảm ơn người dân đã hợp tác, tuân thủ các biện pháp hạn chế.

Thanh Tâm (Theo Reuters)