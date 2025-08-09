Em có tình ý nên mới vào phòng tôi qua đêm

Chuyện phát sinh thêm là khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chứ tối hôm ấy tôi say, ngoài chuyện nằm cùng thì không có gì xảy ra.

Tôi rung động với cô gái chủ động 'gần gũi' mình

Tôi là tác giả bài viết: "Tôi rung động với cô gái chủ động 'gần gũi' mình", xin phép giải thích thêm về sự tình của chuyện này.

Sau khi tôi nhậu say, được người nhà đưa vào phòng ngủ, còn bạn gái ngành y ở ngoài dọn dẹp và rửa bát. Nhà tôi có bốn phòng, ông bà một phòng, hai gia đình anh chị mỗi nhà một phòng, các anh rể còn phải trải chiếu xuống nền nhà để ngủ, do các cháu cũng lớn rồi. Hôm đó ở muộn rồi nên ông bà không cho em ấy về, thế là bà và hai chị tôi hỏi "con có thật sự thương anh không. Nếu thương nó, muốn gắn bó với gia đình hai bác, con vào phòng nó mà ngủ. Còn nếu không thì vào phòng bác ngủ với bác, sáng mai về, để ông trải nệm ra nền ngủ".

Cũng nói luôn, có vài lần vợ cũ đến thăm ông bà, có chạm mặt em ấy. Tôi nghĩ chắc cũng có điều gì đó gọi là không thích. Mẹ tôi kể lại là nhìn thấy mặt em ấy không vui. Có lần vợ cũ tôi ở lại với ông bà, em ấy khóa phòng tôi lại không cho ai vào rồi đi về nhà, tắt điện thoại. Mẹ và hai chị gái tôi có vài lần hỏi em ấy xem có ưng tôi không, em ấy chỉ cười chứ không nói gì, vẫn đon đả với bố mẹ tôi, thỉnh thoảng các chị tôi về là em lại mang ít hoa quả kiểu cây nhà lá vườn hay con gà, chục trứng cho các chị. Tôi chỉ biết sơ sơ thế thôi, qua lời mẹ và các chị kể. Có một độc giả nói đúng, chuyện phát sinh thêm là khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chứ tối hôm ấy tôi say, ngoài chuyện nằm cùng thì không có gì xảy ra.

Đợt đầu năm, ngày 27/2 là ngày lễ của ngành y, tôi mua một bó hoa mang về để ở nhà bảo mẹ là tặng cho em ấy, kèm theo là một món quà nhỏ. Nhưng công việc bận nên tôi phải đi luôn, dặn ông bà như vậy vì còn nhờ em ấy nhiều. Đến chiều tối, em ấy đi làm về rồi qua nhà tôi, nghe mẹ tôi nói lại là em ấy thích lắm, rồi vào phòng tôi ngồi khóc (tại tôi ít về nhà nên hôm nào bố sức khỏe không tốt, trái gió trở trời thì em ấy ở lại, vào phòng tôi nghỉ ngơi). Tuy em ấy được tôi hỗ trợ công việc nhưng tôi không lợi dụng chuyện đó để mà nhờ vả em ấy. Hàng tháng tôi vẫn trả công và xăng xe cho em ấy mỗi tháng từ 3-5 triệu đồng, rồi có khi ông bà cho thêm. Bởi tôi biết mới ban đầu vào nhà nước, lương còn thấp lắm, chi tiêu eo hẹp nên tôi vẫn hỗ trợ về kinh tế, việc nào ra việc đó.

Tôi từng đến nhà em ấy và ở lại ăn cơm, nhà khá rộng, nhiều cây ăn quả, điều kiện bình thường nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng. Nhà em có năm anh chị em, tất cả đều đi làm ăn xa, em ấy là con út, có hai anh chị đã lập gia đình. Có lần ăn cơm, bố mẹ em ấy bảo "nó là con út, học xong ra trường rồi, có công việc ổn định rồi mà mãi chẳng có người yêu, cháu thì chưa vợ, nếu thích thì 'tau' gả cho đấy" rồi trầm ngâm một chút. Tôi chỉ cười mà không nói gì.

Tôi định sang tuần đến nhà em ấy, nói chuyện xin phép ông bà bên đó. Còn chuyện cưới xin, nếu nhanh, khả năng là cuối năm nay hoặc sang năm tùy theo bác sĩ hay các thầy phán ngày nào tốt để tổ chức. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm câu chuyện của tôi.

Huy Trần