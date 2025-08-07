Tôi rung động với cô gái chủ động 'gần gũi' mình

Em nói em chủ động vì muốn tôi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.

Tôi là tác giả bài viết "Vợ muốn sinh con gái với tôi nhưng không cưới". Sau khi độc giả góp ý, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân. Tôi đã suy nghĩ thật kỹ và chấm dứt hết, không dây dưa với vợ cũ nữa. Tôi cũng nói chuyện rõ ràng với cô ấy nhưng sau khi tôi đưa ra ý kiến, cô ấy lại chuyển mục tiêu sang bố mẹ tôi. Biết bố tôi ốm bệnh hiểm nghèo, cô ấy thỉnh thoảng ghé qua nhà thăm ông bà, có hôm ngủ lại tối với ông bà, ngỏ ý muốn nhận ông bà là bố mẹ nuôi nhưng tôi kiên quyết không cho ông bà làm điều đó. Gần đây không thấy đến chơi với ông bà nữa.

Quay lại câu chuyện của tôi, cách đây khoảng ba năm khi bố tôi nằm viện gần nhà, tôi quen một cô bé đang trong thời kỳ thực tập chuẩn bị ra trường. Tôi nhờ bạn ấy để ý đến bố và hỗ trợ mẹ chăm sóc ông, tôi sẽ chi một khoản để phụ cấp cho bạn ấy. Thế là bạn ấy đồng ý. Bố tôi nằm ở bệnh viện đó khoảng sáu tháng, tôi và bạn ấy thỉnh thoảng nhắn tin qua lại. Có lần tôi đề cập đến vấn đề ra trường thì em làm gì, bạn ấy bảo chưa có đầu ra. Tại bạn ấy học là cao đẳng y, không phải đại học y nên xin việc vào tuyến nhà nước là hơi khó. Tôi có bảo "em ra trường thì cố gắng học liên thông đi rồi anh giúp em xin việc". Sau này bạn ấy học liên thông trong Đà Nẵng. Sau khi ra trường, tôi giữ đúng lời hứa, liên hệ công việc cho bạn ấy. Tất nhiên có mất một khoản để xin việc, nhưng tôi nói là cho bạn ấy vay, sau này có rồi trả.

Bạn ấy rất biết điều, cứ đi làm về là ghé qua nhà tôi, kiểm tra sức khỏe cho ông. Vào thứ bảy và chủ nhật, bạn ấy ở lại với ông bà cả ngày, truyền đạm và truyền nước cho ông. Có đôi lần bố mẹ tôi đề cập đến chuyện yêu và lấy bạn ấy làm vợ nhưng tôi bảo "con chẳng có tình cảm gì cả, với lại tuổi em ấy kém con cả giáp". Tại ông bà bán tín bán nghi do tôi bỏ tiền ra xin việc cho bạn ấy.

Cách đây mấy hôm, vào tối thứ bảy tuần trước, gia đình tôi họp mặt có cả các anh rể, chị gái và các cháu về. Bạn ấy đến nấu nướng giúp gia đình tôi, cũng tham gia ăn uống. Tôi nhậu say, đi ngủ lúc nào không rõ nhưng tôi nhớ có ai đó đưa tôi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau dậy, tôi thấy đang ôm em ngủ. Em nói em chủ động vì muốn tôi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Em còn bảo sở dĩ ban đầu nhận lời chăm sóc bố tôi vì thấy có cảm tình, thân thiết và muốn được tôi che chở. Thật sự từ lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy có chút gì đó rung động, có tình cảm với em. Tôi định sang tuần về nhà em xin phép đi lại và có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc câu chuyện của tôi.

Huy Trần