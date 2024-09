Elton John suy giảm thị lực do nhiễm trùng mắt

Danh ca Elton John dành cả mùa hè để chữa mắt tại nhà, cần thời gian phục hồi thị lực.

Trên Instagram ngày 3/9, "ông hoàng pop" Elton John viết: "Tôi phải vật lộn với bệnh nhiễm trùng mắt nghiêm trọng khiến một bên bị hạn chế thị lực (limited vision). Hiện tôi trong quá trình hồi phục nhưng đây là một quá trình cực kỳ chậm, mất nhiều thời gian để mắt trở lại bình thường".

Ngoài cập nhật tình trạng sức khỏe, danh ca cảm ơn đội ngũ y tế và gia đình đã chăm sóc ông suốt những tuần qua. Dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, giọng ca Your Song cảm thấy cả hai việc điều trị bệnh và chữa lành tinh thần đều hiệu quả.

Elton John tại concert "Farewell Yellow Brick Road" chặng Copenhagen tháng 6/2023. Ảnh: Instagram nhân vật

Nghệ sĩ nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ và những nhân vật nổi tiếng khác như nhà thiết kế thời trang Donatella Versace, ca sĩ Chappell Roan, phát thanh viên Bob Harris dưới phần bình luận. Huyền thoại tennis Billie Jean King viết: "Gửi đến bạn tình yêu và sự ủng hộ của chúng tôi. Hãy sớm khỏe mạnh nhé, bạn tôi".

Theo Today, Elton John gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm qua. Tháng 8/2023, ông bị ngã tại nhà riêng nhưng sớm xuất viện vì tình trạng ổn định. Một năm trước, người hâm mộ lo lắng khi có thông tin ca sĩ ngồi xe lăn trong chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road. Elton John đã giải thích trên Instagram rằng ông phải di chuyển bằng phương tiện này sau concert vì muốn phần hông nghỉ ngơi sau hơn hai giờ biểu diễn. Năm 2021, giọng ca nước Anh từng trải qua ca phẫu thuật hông do bị ngã. Tai nạn đó khiến ông phải hoãn các đêm nhạc.

Hiện Elton John nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuỗi concert Farewell Yellow Brick Road, bắt đầu từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2023. Dù là chuyến lưu diễn cuối cùng, người hâm mộ vẫn gặp lại nghệ sĩ qua phim tài liệu Elton John: Never Too Late, dự kiến lên sóng ngày 13/12. Theo thông cáo báo chí, dự án ghi lại quá trình ca sĩ chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tại Bắc Mỹ, đồng thời kể lại "những năm đầu sự nghiệp đầy thăng trầm và cách nghệ sĩ vượt qua nghịch cảnh, thói lạm dụng chất gây nghiện để trở thành biểu tượng ngày nay".

Elton John - Goodbye Yellow Brick Road Danh ca hát "Goodbye Yellow Brick Road" ở sân vận động Dodger (Mỹ), tháng 11/2022. Video: YouTube Elton John

Elton John (tên thật Reginald Kenneth Dwight) sinh năm 1947, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Trong sự nghiệp, Elton John bán được hơn 300 triệu album, năm lần đoạt Grammy và hai cúp Oscar. Rolling Stone đưa ông vào danh sách "100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll". Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách "The Billboard hot 100 top all time artists", chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna.

Ở tuổi gần 80, danh ca có cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời đồng giới và hai con trai - Zachary và Elijah - chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Elton John cũng là nhà hoạt động nhân đạo, thành lập quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân bệnh AIDS, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Phương Thảo (theo People, CNN)