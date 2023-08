Cuộc sống Elton John tuổi 76

Danh ca Elton John, 76 tuổi, dừng lưu diễn để dành thời gian cho bạn đời David Furnish và hai con trai.

Theo Daily Mail ngày 29/8, Elton nhập viện hôm chủ nhật vì bị ngã tại nhà ở Monaco, sau đó được đưa đi bệnh viện Princess Grace để kiểm tra tình hình. Ông bị thương nhẹ, xuất viện sáng hôm sau với tình trạng sức khỏe tốt.

Nguồn tin cho biết thời gian tới Elton sẽ không tổ chức lưu diễn bởi ông cảm thấy kiệt sức và có khoảng cách với gia đình, muốn ở bên họ nhiều hơn. Danh ca kết thúc chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road hồi tháng 7. Tour bắt đầu năm 2018 với 330 buổi diễn, thu về hơn 816 triệu USD. Trong khi đi lưu diễn, thu nhập của Elton tăng lên 1,98 tỷ USD, trở thành nghệ sĩ solo có doanh thu cao nhất mọi thời.

Ngày 8/5, bạn đời nghệ sĩ - David Furnish - chúc mừng sự thành công của tour diễn trên Instagram: "Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã ủng hộ Farewell Yellow Brick Road. Cảm ơn Elton vì màn trình diễn xuất sắc. Anh và ban nhạc đã cống hiến hết mình ở mỗi buổi diễn và ngày càng thăng hoa".

Elton John trong chuyến lưu diễn "Farewell Yellow Brick Road". Ảnh: Instagram Elton John

Ở tuổi ngoài 70, danh ca có cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời đồng giới và hai con trai - Zachary và Elijah - chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Elton John hẹn hò David Furnish từ năm 1993, làm đám cưới năm 2014 sau chín năm đăng ký kết hôn dân sự. Sau 30 năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng, cùng nhau tham gia nhiều sự kiện. Vào sinh nhật tuổi 75 của Elton năm ngoái, David chúc mừng: "Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng người đàn ông đẹp, đáng yêu, ấm áp, ân cần này. Anh ấy là một người chồng tuyệt vời và người cha tận tụy. Chúc mừng sinh nhật tuổi 75, anh yêu. Em mãi yêu anh".

Elton John (phải) và David Furnish nhận giải "Artist & Management Partnership" năm 2021. Ảnh: Instagram David Furnish

Elton cũng viết một bức thư đến hai con trên tạp chí Time, nói chúng là món quà tuyệt vời nhất ông từng được nhận. Zachary (12 tuổi) và Elijah (10 tuổi) mang đến cho ông tình yêu mãnh liệt, giúp cuộc sống Elton trở nên ý nghĩa và có động lực. Ông yêu các con rất nhiều và mong chúng hãy sống là chính mình. "Dù hai con có đam mê gì, tôi và David sẽ hoàn toàn ủng hộ", Elton nói trên E! News.

Elton John trượt tuyết cùng hai con năm 2015. Ảnh: Instagram Elton John

Trong cuộc phỏng vấn với The Ellen DeGeneres Show năm 2016, Elton John từng cho biết gia đình là điều quan trọng với ông: "Cuộc đời mang đến cho bạn nhiều thử thách, như cách hai con xuất hiện vào lúc tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có con. Không có từ nào có thể diễn tả tình yêu của tôi dành cho chúng, hai đứa thật tuyệt vời".

Bên cạnh gia đình, Elton John vẫn miệt mài cống hiến cho âm nhạc. Giai đoạn Covid-19, ca sĩ thu âm album The Lockdown Sessions - hợp tác với những nghệ sĩ gồm Stevie Wonder, Lil Nas X, Stevie Nicks, Gorillaz, Metallica. Năm 2021, ông kết hợp Dua Lipa phát hành ca khúc Cold Heart - đúng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh và 12 quốc gia. Dù nghỉ lưu diễn, ông cho biết sẽ không ngừng hát, thi thoảng vẫn lên sân khấu.

Elton John - Goodbye Yellow Brick Road Elton John hát "Goodbye Yellow Brick Road" ở sân vận động Dodger (Mỹ), tháng 11/2022. Video:YouTube Elton John

Elton John (tên thật Reginald Kenneth Dwight) sinh ngày 25/3/1947, là ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Anh. Ông hiện sở hữu nhà ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Anh.

Trong sự nghiệp, Elton John bán được hơn 300 triệu album, năm lần đoạt Grammy và hai lần đoạt giải Oscar. Rolling Stone đưa ông vào danh sách "100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll". Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách "The Billboard hot 100 top all time artists", chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna. Elton thành lập quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân của bệnh AIDS và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Thanh Giang