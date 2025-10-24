Elon Musk nói cần 1.000 tỷ USD để kiểm soát đội quân robot

Elon Musk cho biết ông cần quyền kiểm soát Tesla nhiều hơn cùng gói 1.000 tỷ USD để xây dựng đội quân robot hình người.

Hồi tháng 9, hội đồng quản trị Tesla đề xuất nếu Elon Musk đạt được một số thành tựu nhất định, ông sẽ có quyền nhận số cổ phiếu Tesla trị giá gần 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Kế hoạch trả thù lao khổng lồ này vấp phải làn sóng hoài nghi mạnh mẽ. Một liên minh gồm các công đoàn và tổ chức giám sát doanh nghiệp đã khởi động chiến dịch "Take Back Tesla" nhằm ngăn chặn đề xuất được thông qua.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III/2025 tuần này, tỷ phú tuyên bố không có kế hoạch chi tiêu số tiền, mà cần nó như một hình thức bảo hiểm.

Tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AFP

"Mối quan tâm then chốt của tôi liên quan đến số tiền và quyền kiểm soát mà tôi có tại Tesla là: nếu tiếp tục tạo dựng đội quân robot khổng lồ, liệu tôi có thể bị 'hất cẳng' trong tương lai không? Khoản tiền gọi là thù lao này thực ra không phải để tôi tiêu xài", Musk giải thích. "Vấn đề là nếu tạo đội quân robot, liệu tôi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng không? Tôi không thấy thoải mái khi điều khiển đội quân robot nếu không có điều đó".

Trong cuộc họp, ông cho rằng Optimus, robot hình người của Tesla, có thể là "cỗ máy kiếm tiền vô hạn" giúp lợi nhuận công ty tăng vọt. Ông gợi ý Optimus thậm chí có khả năng trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai.

"Hãy hình dung viễn cảnh mọi người đều được tiếp cận một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi. Tất nhiên, chúng ta cần đảm bảo Optimus an toàn và mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến một thế giới thịnh vượng bền vững", tỷ phú nhấn mạnh, thêm rằng mục tiêu của Tesla là tạo ra một thế giới không còn đói nghèo, nơi mọi người đều có thể được hỗ trợ dịch vụ y tế tốt nhất.

Tesla hiện chưa công bố kỹ năng phẫu thuật của Optimus. Robot hình người này đến nay mới trình diễn nhiều kỹ năng khác như đấu võ, nhặt trứng, phục vụ bỏng ngô. Theo Musk, Tesla sẽ ra mắt Optimus V3 đầu năm sau và đặt mục tiêu sản xuất một triệu robot phiên bản mới mỗi năm.

Thu Thảo (Theo The Verge, Business Insider)