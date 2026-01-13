Elon Musk muốn giành quyền nuôi con với tác giả Mỹ

Tỷ phú Elon Musk muốn giành quyền nuôi con trai một tuổi với tác giả Ashley St. Clair do cô có phát ngôn ủng hộ người chuyển giới.

Trên X hôm 12/1, doanh nhân Elon Musk, 55 tuổi, cho biết cùng ngày sẽ nộp đơn xin quyền nuôi con toàn phần đối với Romulus - một tuổi, con của ông và tác giả Ashley St. Clair. Tỷ phú đưa ra quyết định nhằm phản hồi bài đăng khuyên ông nên giành quyền nuôi con bởi gần đây St. Clair, 27 tuổi, công khai xin lỗi việc cô từng kỳ thị người chuyển giới (transgender). Từ đó, ông Musk cho rằng những quan điểm mới của người đẹp cho thấy cô có thể "chuyển giới một cậu bé một tuổi".

Chân dung tỷ phú Elon Musk và tác giả Ashley St. Clair. Ảnh: Reuters/ NY Post

Trước đó, qua một bài đăng trên X hôm 11/1, Ashley St. Clair bày tỏ hối hận vì đã nghĩ sai về cộng đồng transgender. Tác giả lên tiếng sau khi một tài khoản yêu cầu cô giải quyết việc bản thân "kỳ thị người chuyển giới trắng trợn" trong quá khứ.

Trong bài, cô cũng cho biết cảm thấy có lỗi vì lời lẽ mình từng nói có thể khiến "chị gái của con trai đau khổ". Tác giả được cho nhắc Vivian Wilson - con gái lớn chuyển giới của Elon Musk. Cô nói không biết chuộc lỗi bằng cách nào, nhưng hứa cố hết sức học hỏi và bảo vệ những người cô từng tổn thương. Theo St. Clair, trước đây cô chưa lên tiếng ủng hộ quyền của nhóm này, phân vân không biết liệu tiếng nói của mình có giúp ích hay bị xem giả tạo.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ Ashley St. Clair công khai "bí mật sinh con cho Elon Musk" từ tháng 2/2025. Theo cô, em bé ra đời vào tháng 9/2024 tại New York, có tên viết tắt là R.S.C. Tháng 3 năm ngoái, St. Clair kiện ông Musk để giành quyền nuôi con một mình, đồng thời cáo buộc tỷ phú trả đũa cô bằng cách đơn phương cắt khoản hỗ trợ nuôi con.

Elon Musk bác bỏ thông tin trên X, nói đã trả 2,5 triệu USD và gửi 500.000 USD trợ cấp mỗi năm cho cô dù không chắc có phải cha của đứa bé. Ashley St. Clair đáp trả, nói ông từ chối xét nghiệm ADN.

Tháng 8 năm ngoái, St. Clair đăng video, cho biết có một năm tự hủy sự nghiệp, khó tìm việc nên quyết định mở podcast. Khi đó, cô cũng tiết lộ sắp bị đuổi khỏi nhà và một nền tảng đề nghị trả cô 10.000 USD để đọc quảng cáo. Không lâu sau, cô xóa video.

Doanh nhân Elon Musk và Ashley St. Clair trong một cuộc hẹn năm 2023. Ảnh: X/@stclairashley

Ashley St. Clair sinh năm 1999, là tác giả viết truyện thiếu nhi, theo chủ nghĩa bảo thủ với hơn một triệu người theo dõi trên X. Cô cũng từng xuất hiện trên các kênh truyền hình, tham gia podcast, show trực tuyến để bàn về chủ đề tỷ lệ sinh giảm ở các quốc gia giàu có.

Năm 2023, cô ra mắt truyện tranh Elephants Are Not Birds, kể về chú voi Kevin có "khả năng hót như chim, nhưng không thể trở thành chim" dù người khác thuyết phục cậu có thể. Theo đơn vị xuất bản, hình ảnh Kevin đại diện thế hệ trẻ đang bị văn hóa hiện nay "nhồi nhét" nhận định sai về giới tính, thể hiện quan điểm không thừa nhận cộng đồng chuyển giới của St. Clair. Trên Good Reads, truyện nhận nhiều chỉ trích do mang tư tưởng kỳ thị LGBTQ+, không phù hợp cho trẻ em.

Tác giả Mỹ "công khai sinh con cho Elon Musk" bàn giao xe Tesla St. Clair nói chuyện với phóng viên trong lúc bàn giao xe Tesla tháng 3/2025. Cô cho biết phải bán xe hơi để bù "bù 60% phí trợ cấp dành cho con trai mà Elon Musk đã cắt giảm". Video: Daily Mail

Ngoài con của St. Clair, Elon Musk có 13 con với ba người phụ nữ khác. Ông đón con đầu lòng với vợ đầu tiên - Justine Wilson - năm 2002, nhưng em bé qua đời lúc 10 tuần tuổi. Cả hai có tiếp năm con đến khi ly hôn năm 2008. Sau khi hẹn hò ca sĩ Grimes năm 2018, ông có thêm ba con. Elon Musk đang hẹn hò giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Neuralink - Shivon Zilis. Họ có bốn con chung, trong đó cặp sinh đôi chào đời vài tuần trước khi Grimes đón bé thứ hai. Tháng 2/2025, Zilis thông báo có con thứ tư với Musk nhưng không tiết lộ thời điểm con chào đời.

Phương Thảo (theo People)