Nhan sắc con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk

Cô sinh năm 2004 với tên thật Xavier Alexander Musk, công khai là người chuyển giới năm 16 tuổi. Vivian là con cả trong số 14 con của Elon Musk, có một em trai sinh đôi. Mẹ của cô là Justine Wilson, tiểu thuyết gia người Canada và là vợ đầu của Musk. Cả hai có sáu con chung. Hai năm trước khi Vivian chào đời, họ đón con trai đầu lòng nhưng bé qua đời khi mới 10 tuần tuổi.

Năm 2008, Elon Musk và Justine ly hôn, chia đôi quyền nuôi năm con còn lại.