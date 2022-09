Elon Musk không tìm thấy nhiều bot trên Twitter

Elon Musk từ chối mua Twitter vì nền tảng có quá nhiều tài khoản bot, nhưng số liệu do chính nhóm ông thuê điều tra lại không ủng hộ điều đó.

Số liệu do đội ngũ của Elon Musk kiểm tra cho thấy, tỷ lệ tài khoản giả mạo hoặc bot trên Twitter thấp hơn nhiều so với mức "trên 20%" mà tỷ phú Mỹ đưa ra làm lý do chính để hủy thương vụ. Trước đó, Twitter khẳng định tỷ lệ bot trên nền tảng chỉ khoảng 5%.

Elon Musk. Ảnh: AP

Cụ thể, theo hồ sơ được đội ngũ luật sư của Twitter nộp lên thẩm phán tòa án Delaware vào ngày 27/9, hai công ty được phía Musk thuê là Cyabra và CounterAction đã tiến hành tính toán số lượng bot trên Twitter. Cyabra được cho là đã ước tính có khoảng 11% bot hoặc tài khoản giả mạo trên nền tảng, còn CounterAction đưa ra con số thấp hơn nhiều với 5,3%.

"Cả hai số liệu từ những công ty do Musk lựa chọn khớp với tuyên bố của Twitter trước đây", luật sư đại diện Twitter cho biết. "Không có phân tích nào trong số này thể hiện được những gì ông Musk nói khi quyết định chấm dứt thỏa thuận mua bán vào ngày 8/7".

Bên cạnh đó, luật sư của Twitter tiếp tục cáo buộc nhóm pháp lý của Musk cố tình giữ lại dữ liệu mà phía mạng xã hội đã cung cấp để phục vụ các mục đích phân tích nền tảng.

Nhóm pháp lý của Musk từ chối bình luận.

Phiên xử vụ kiện trị giá 44 tỷ USD giữa Twitter và tỷ phú Elon Musk đã được ấn định vào ngày 17/10 tại tòa án Delaware. Hai bên đã gửi hàng loạt đơn yêu cầu các nhân vật nổi tiếng và công ty công nghệ đến toà để chất vấn các vấn đề liên quan, trong đó có Peiter Zatko, cựu giám đốc bảo mật của Twitter, người tố công ty không trung thực trong việc cung cấp số lượng tài khoản spam, bot tự động trong số 288 triệu người dùng hàng ngày.

Bảo Lâm (theo Business Insider)