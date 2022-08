Twitter rung chuyển sau tố cáo của cựu nhân viên

Twitter bị giới lập pháp Mỹ soi xét, trong khi giá cổ phiếu lao dốc sau những tiết lộ động trời của cựu giám đốc an ninh Peiter Zatko.

Zatko tuần trước tiết lộ công ty cũ có nhiều lỗ hổng an ninh và riêng tư, có nguy cơ đe dọa người dùng, nhà đầu tư và thậm chí an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng cáo buộc giới lãnh đạo Twitter đánh lừa nhà quản lý và hội đồng quản trị công ty về những vấn đề của họ.

Twitter sau đó chỉ trích Zatko, cho rằng ông "mô tả sai lầm" về công ty và chứa đầy sai sót. Phát ngôn viên Twitter nói Zatko bị sa thải đầu năm nay vì "năng lực lãnh đạo kém hiệu quả và kết quả làm việc sa sút".

Những thông tin do Peiter Zatko tiết lộ đang gây bão cho Twitter. Ảnh: CNN

Hàng loạt phản ứng dữ dội từ các nhà lập pháp và giới chuyên gia an ninh Mỹ trước những cáo buộc của Zatko cho thấy các hậu quả lâu dài với Twitter. Điều này diễn ra trong bối cảnh mạng xã hội đang chật vật với sự lo lắng từ cổ đông, nhân viên và khách hàng quảng cáo liên quan đến thương vụ với tỷ phú Elon Musk.

Giới quản lý bắt đầu soi xét

Một ngày sau khi các cáo buộc được truyền thông Mỹ đăng tải, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông báo sẽ tổ chức buổi điều trần với Zatko để thảo luận về những cáo buộc của ông nhằm vào Twitter. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 13/9, cùng lúc các cổ đông Twitter bỏ phiếu chấp thuận thương vụ mua lại mạng xã hội với giá 44 tỷ USD của Elon Musk.

"Thông tin của ông Zatko về lỗ hổng an ninh rộng khắp và sự can thiệp của nước ngoài nhằm vào Twitter đặt ra nhiều lo ngại nghiêm trọng. Nếu các tuyên bố này là thật, chúng có thể đặt ra mối đe dọa lớn về an ninh và riêng tư dữ liệu với người dùng Twitter khắp thế giới", Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Dick Durbin và đại diện phe thiểu số tại Ủy ban Chuck Grassley cho hay.

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cũng đang xem xét tài liệu được Zatko cung cấp và sẵn sàng họp để thảo luận vấn đề. Chủ tịch Tiểu ban Bảo vệ Người tiêu dùng tại Thượng viện Mỹ Richard Blumenthal đã gửi thư đến Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), kêu gọi cơ quan này điều tra, cũng như xử phạt lãnh đạo Twitter nếu phát hiện họ phải chịu trách nhiệm.

Thành viên Ủy ban An ninh quốc gia Hạ viện Mỹ cũng gửi thư cho CEO Twitter Parag Agrawal, yêu cầu ông giải thích những cáo buộc của Zatko và khả năng chuẩn bị cho đợt bầu cử giữa kỳ cuối năm nay.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cơ quan quản lý chính với Twitter ở châu Âu, cũng tuyên bố đang tìm hiểu thông tin sau những cáo buộc của cựu giám đốc.

Tác động đến vụ kiện Twitter - Musk

Những cáo buộc của Zatko có thể tác động mạnh đến cuộc chiến pháp lý xoay quanh thương vụ của Elon Musk với Twitter. Tuy nhiên, CEO Tesla vẫn giữ im lặng suốt những ngày qua.

Trong khi đó, các luật sư của tỷ phú Mỹ lại thể hiện sự quan tâm đến cựu giám đốc an ninh Twitter. Luật sư Alex Spiro nói nhóm pháp lý của Musk đã đề nghị phát trát hầu tòa với Zatko từ trước khi thông tin được công bố.

Trong phiên xử hôm 24/8, luật sư Spiro nhiều lần đề cập tới Zatko, nhấn mạnh nhóm của ông không tin tưởng thống kê từ Twitter về số tài khoản bot và lượng người dùng thực sự có thể tạo ra doanh thu mỗi ngày. "Họ có động lực kinh tế để lừa dối nhà đầu tư. Có những cáo buộc của cựu nhân viên đã được công khai, trong đó đề xuất tới những thông tin giả mạo được cung cấp", Spiro nói.

Zatko nói Twitter không có số liệu chính xác về tài khoản giả và bot, cũng như công ty không có động lực để tiến hành kiểm đếm đầy đủ những tài khoản như vậy. Ông khẳng định những cáo buộc của mình không liên quan đến thương vụ của Musk vì ông không có quan hệ cá nhân với tỷ phú Mỹ.

Các luật sư của Musk có thể sử dụng thông tin này để củng cố luận điểm rằng Twitter đưa ra số liệu sai lệch về tài khoản giả mạo trên nền tảng. Họ cũng có thể tố Twitter lừa dối Ủy ban Thương mại Liên bang và Ủy ban Chứng khoán Mỹ về hoạt động bảo mật và riêng tư. Đây có thể là những lý do giúp Musk rút khỏi thương vụ.

Trấn an nhân viên

Các lãnh đạo Twitter liên tục công khai bác bỏ cáo buộc nhằm hạn chế cơn bão đang nổi lên trong công ty. CEO Agrawal hồi đầu tuần gửi thông báo nội bộ đến các nhân viên, bác bỏ những cáo buộc của Zatko và tìm cách trấn an cấp dưới.

Tình hình cũng liên tục được đề cập trong buổi họp toàn công ty tuần trước. CEO Agrawal khẳng định "thông tin sai trái" của Zatko thách thức tính ngay thẳng của công ty, trong khi tổng cố vấn Sean Edgett đang liên lạc với các nhà quản lý và cơ quan điều hành khắp thế giới.

Twitter hôm 25/8 cho biết sẽ hợp nhất các nhóm ngăn chặn nội dung độc hại và quản lý spam, bot để cải thiện sự minh bạch. Phát ngôn viên nền tảng này không trả lời câu hỏi của CNN về liệu động thái này có liên quan đến cáo buộc của Zatko hay không.

Điệp Anh (theo CNN)