Elon Musk dọa mở cuộc chiến pháp lý về cáo buộc bài Do Thái

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố công ty mạng xã hội của mình sẽ kiện các tổ chức truyền thông về cáo buộc bài Do Thái, sau khi một loạt công ty ngừng quảng cáo trên X.

"Ngay khi tòa án mở cửa vào thứ hai tới, X Corp sẽ gửi đơn kiện như 'bom nhiệt hạch' với Media Matters và mọi pháp nhân nào thông đồng trong vụ công kích gian dối nhắm vào công ty", tỷ phú Elon Musk ngày 18/11 tuyên bố.

Media Matters, tổ chức phi chính phủ cánh tả chuyên nghiên cứu và giám sát truyền thông tại Mỹ, tuần này đăng thông tin rằng quảng cáo của nhiều công ty lớn tại Mỹ như IBM, Apple, Oracle và Comcast được đặt cùng với những bài đăng có nội dung bài Do Thái, ủng hộ chủ nghĩa phát xít hay trùm phát xít Adolf Hitler trên X.

IBM ngày 15/11 thông báo ngừng ngay lập tức mọi quảng cáo trên nền tảng này. Một ngày sau, các công ty lớn như Disney, Warner Bros, Comcast, Lions Gate và Paramount cũng ra quyết định tương tự. Trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Apple chuẩn bị tham gia làn sóng.

Elon Musk tại Washington vào tháng 9, sau phiên điều trần với Thượng viện Mỹ về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: AFP

Tỷ phú cáo buộc Media Matters đã đăng tải thông tin sai lệch về trải nghiệm của người dùng trên X, âm mưu "làm suy yếu tự do ngôn luận và đánh lừa khách quảng cáo".

Ông cho rằng Media Matters đã tạo tài khoản ảo, "sắp đặt bài viết và nội dung quảng cáo trên bảng hiển thị để gây hiểu lầm về vị trí bài quảng cáo".

Tranh cãi nổi lên nghiêm trọng sau khi Elon Musk bày tỏ ủng hộ một thuyết âm mưu rằng người Do Thái đang khơi đậy lòng căm thù với người da trắng. Musk cho rằng tác giả bài đăng, người đề cập thuyết âm mưu "Đại Thay thế", đang "nói lên sự thật".

Thuyết âm mưu "Đại Thay thế" cho rằng các nhóm thiểu số, trong đó có người Do Thái và phe cánh tả, đang dần thay thế cộng đồng người da trắng ở Mỹ và châu Âu, dẫn đến một "cuộc diệt chủng của người da trắng".

Nhà Trắng ngày 17/11 cáo buộc Musk "lặp lại thuyết âm mưu sai lệch", có hành động "truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ".

Đại diện của Elon Musk và mạng xã hội X từ chối bình luận về bài đăng ủng hộ thuyết âm mưu "Đại Thay thế". Tỷ phú cũng xóa bài đăng trên X.

Musk từng đe dọa hành động pháp lý chống lại nhiều bên, trong đó có Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), tổ chức phi lợi nhuận chống chủ nghĩa bài Do Thái, vì đổ lỗi cho nhóm này khiến X bị mất doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, tỷ phú vẫn chưa kiện ADL.

Chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng ở Mỹ và toàn cầu những năm gần đây. Kể từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát, các sự việc liên quan đến hành vi bài Do Thái ở Mỹ đã tăng 400% so với cùng kỳ năm 2022, theo ADL.

