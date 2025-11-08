Elon Musk có thể mua được gì với 1.000 tỷ USD?

Với 1.000 tỷ USD, Musk có thể mua hết xe bán ra ở Mỹ một năm, 2.000 chiếc du thuyền Jeff Bezos sở hữu hay toàn bộ nhà ở Hawaii.

Ngày 6/11, hãng xe điện Mỹ Tesla thông báo hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất gói thù lao mới nhất cho CEO Elon Musk trong cuộc họp đại hội cổ đông.

Gói thưởng được chia làm 12 phần, tương ứng với một loạt chỉ tiêu hoạt động hoặc tài chính. Gói này đồng nghĩa Musk có thể được nhận tới 275 triệu USD một ngày, lớn hơn bất kỳ gói thù lao nào khác trong lịch sử cho CEO.

Hội đồng quản trị Tesla lý giải gói thù lao này nhằm giữ chân CEO. Musk từng đề cập đến việc rời đi nếu không được trao thêm quyền kiểm soát hãng xe điện. Bản thân ông tháng trước cũng khẳng định không cần thêm tiền, mà muốn có nhiều quyền biểu quyết hơn để kiểm soát Tesla.

"Tôi không định tiêu số tiền đó. Tôi cần có đủ quyền biểu quyết để tạo ảnh hưởng lớn tại công ty, nhưng không cần lớn đến mức tôi không thể bị sa thải nếu phát điên", ông nói. Thực tế, Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với tài sản 473 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk tại một sự kiện ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 13/4/2024. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, để hình dung 1.000 tỷ USD lớn đến mức nào, CNN đã làm một số so sánh có thể mua được những gì.

Xét trong cùng ngành, nó có thể mua được toàn bộ số ôtô dự kiến bán ra tại Mỹ trong năm nay. Dễ hình dung hơn, sản lượng xe mới bán ra ở nước này năm ngoái đạt 15,9 triệu chiếc, theo thống kê của Wards Intelligence.

Tuy nhiên, tiêu 1.000 tỷ USD cách này sẽ kém hiệu quả vì xe vừa mua đã mất giá. Trong khi, cùng số tiền có thể thâu tóm hết loạt đối thủ lớn trong ngành gồm Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford và GM.

Trường hợp kinh doanh xe điện không thành công, Musk có thể quay lại kinh doanh xe động cơ đốt trong, bằng cách dùng gói thù lao mới của mình mua lại 3 ông lớn dầu khí Mỹ gồm ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips.

Trường hợp đầu tư ngoài ngành, 1.000 tỷ USD mang đến nhiều lựa chọn. Ví dụ, số tiền này có thể mua hãng đồ uống Coca-Cola giá trị 300 tỷ USD và dùng phần tiền thừa tặng mỗi người trên Trái Đất một lốc 12 lon nước ngọt.

Hay nếu lấn sân sang bất động sản, Musk có thể mua được 333 tòa tháp chọc trời "siêu cao" đang xây dựng làm trụ sở mới của ngân hàng JPMorgan Chase ở Park Ave, New York (Mỹ). Tòa tháp cao 423 m, đạt tiêu chuẩn công trình xanh LEED Platinum v4, với giá trị đầu tư 3 tỷ USD. Với bất động sản nhà ở, 1.000 tỷ USD có thể mua được toàn bộ 572.781 căn nhà ở Hawaii, giá trung bình 826.575 USD.

Nếu không lựa chọn đầu tư hoặc kinh doanh, 1.000 USD cũng có thể dùng cho các chi tiêu phục vụ cuộc sống hoặc từ thiện. Ví dụ, số tiền này có thể mua được 2.000 chiếc du thuyền mà tỷ phú Jeff Bezos đang sở hữu. Tuy nhiên, lựa chọn này phải cân nhắc đến việc chi thêm 25 triệu USD bảo dưỡng hàng năm cho mỗi chiếc.

Hoặc Musk có thể mua 465 chiếc Icon of the Seas, du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay của Royal Caribbean. Con số này xấp xỉ tổng lượng tàu của Hải quân Mỹ.

Trường hợp không chi cho những thương vụ hay hàng hóa lớn, Musk có thể chi tiêu lặt vặt 40 USD mỗi giây, liên tục 24/7 trong suốt 792,5 năm. Tuy nhiên, kịch bản này không khả thi so với việc 1.000 tỷ USD có thể phát cho mỗi người Mỹ hơn 2.900 USD. Phương án này vẫn có rủi ro là làm gia tăng lạm phát.

Trên đây là một số phép so sánh giả tưởng, song CNN nhận định điều đang thật sự diễn ra là "thế giới đang bước vào kỷ nguyên mà các công ty và CEO có thể tích lũy tài sản lớn đến mức tâm trí con người không thể hiểu nổi".

Theo đó, sự giàu có ở đỉnh kim tự tháp kinh tế đã vượt xa bất cứ con số nào xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của cá nhân bình thường. Và nếu nhìn vào gói thù lao 1.000 tỷ USD của Musk, cảm giác núi nợ công 38.000 tỷ USD của Mỹ bớt áp lực, vì chỉ bằng mức chi trả cho 38 CEO Tesla.

Và điều cần lưu ý, để nhận được trọn vẹn số tiền này, Tesla và Musk phải đạt được loạt chỉ tiêu mà cổ đông đề ra, bao gồm việc tăng vốn hóa thị trường của hãng xe điện này thêm 466% từ quy mô đã rất lớn.

Các chỉ tiêu khác bao gồm đạt mốc 20 triệu lượt giao xe, 10 triệu lượt đăng ký FSD (xe tự lái hoàn toàn) đang hoạt động, giao 1 triệu robot hình người Optimus và 1 triệu robotaxi hoạt động thương mại. Theo báo cáo hồi tháng 9/2025, Tesla đã giao được hơn 8 triệu xe. Trong khi, chưa có robot Optimus thương mại hóa và Musk cũng không đưa ra ngày cụ thể để đạt mục tiêu đó.

Theo CNN, các chỉ tiêu đề ra cho Musk có khả thi hay không tùy thuộc vào người trả lời nhưng khả năng ông đạt được dĩ nhiên không phải bằng 0.

Phiên An (theo CNN, Reuters, CNBC)