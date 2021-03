Elon Musk có nhiều nét tương đồng Steve Jobs

Walter Isaacson, tác giả cuốn tiểu sử Steve Jobs, cho rằng Musk và Jobs đều có tham vọng to lớn, động lực không ngừng và sẵn sàng chấp nhận thách thức.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhà văn Walter Isaacson gọi Musk là "Steve Jobs của thời đại chúng ta", dù thừa nhận các công ty của Elon Musk hiện nay như Tesla và SpaceX vẫn chưa đạt được thành công nổi trội trong giai đoạn này của sự nghiệp.

CEO Tesla, Elon Musk(phải) và cố CEO Apple, Steve Jobs. Ảnh: Reuters.

Isaacson nói: "Ở một khía cạnh nào đó, Musk đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới và do đó ông ấy có thể là một trong những người thay đổi thế giới. Tôi thích hướng tiếp cận của ông ấy, một người đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhưng có lẽ, như tôi vẫn thường nói với các học sinh ở trường Latin là In medias res, có nghĩa là chúng ta mới chỉ chứng kiến một nửa câu chuyện mà thôi".

Năm ngoái, sau khi Tesla thông báo số lượng xe giao thành công cao kỷ lục và gia nhập nhóm S&P 500, cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 740%. Tốc độ tăng giá cổ phiếu nhanh chóng giúp Musk nắm giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới trong vài ngày, trước khi bị Jeff Bezos vượt qua. Hiện cổ phiếu Tesla đã giảm từ 900 USD xuống còn khoảng 688 USD.

Tính cách đối đầu, đi ngược xu thế của Musk là một trong những đặc điểm được nhiều người đem ra so sánh với Jobs. Cố CEO Apple nổi tiếng là người có tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ, và đặc biệt khó tính với đồng nghiệp và những người mà ông không đồng tình.

Hơn nữa, cả hai đều từng bị buộc rời khỏi các vị trí cao nhất tại công ty của họ. Jobs bị sa thải vào năm 1985 khỏi vai trò trưởng nhóm phát triển máy tính Macintosh của Apple, trong khi đó, vào năm 2018, Musk cũng từng mất chức chủ tịch Tesla, nộp phạt 20 triệu USD vì đưa ra nhiều thông tin gây nhầm lẫn trên mạng xã hội Twitter.

Elon Musk hiện nắm vị trí lãnh đạo của cả SpaceX và Tesla cùng lúc, rất giống với Jobs, người đã quản lý cả Pixar và Apple vào những năm 1997. Trong cuốn tiểu sử của Isaacson, Jobs mô tả thời gian đó là "thực sự khó khăn, khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Về phần mình, Musk phản đối các so sánh giữa mình và Jobs. Vào năm 2014, trả lời câu hỏi của GQ, Musk nói Jobs "là một người kỳ dị" trong một lần họ gặp nhau tại một bữa tiệc. Không ít người từng tiếp xúc với Jobs cũng có quan điểm tương tự. Thậm chí con gái của Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs, đã nhắc đến những lời nói cay nghiệt và tính cách tằn tiện của cha cô trong một cuốn hồi ký xuất bản năm 2018.

Trong cuộc phỏng vấn tương tự với GQ, Musk thẳng thắn cho biết: "Apple thuê những kỹ sư bị chúng tôi sa thải. Chúng tôi vẫn hay đùa và gọi Apple là cái nghĩa địa của Tesla. Nếu bạn không làm được việc tại Tesla, bạn có thể đến Apple. Tôi nghiêm túc đấy".

Nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cũng tỏ ra nghi ngờ về các so sánh giữa Musk và Jobs. Ông khẳng định: "Đừng so sánh Musk với Jobs. Nếu biết rõ từng người, so sánh kiểu đơn giản hóa quá mức như vậy là rất kỳ lạ. Elon là một kỹ sư thực hành, Steve là thiên tài về thiết kế, tuyển dụng và tiếp thị".

Ngoài việc nhắc đến Elon Musk và Steve Jobs, nhà văn Isaacson cũng dành lời khen cho Jeff Bezos: "Bezos đã liên tục chiến thắng. Ông không ngừng tập trung vào khách hàng- và điều đó thực sự quan trọng".

Trong 15 năm qua, Isaacson đã viết tiểu sử về Albert Einstein, Leonardo da Vinci và Steve Jobs. Ngoài ra, ông còn dạy lịch sử tại Đại học Tulane và là một thành viên xuất sắc tại Viện Aspen.

Đăng Thiên (theo Yahoo Finance)