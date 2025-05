Elle Fanning khóc khi nhận tràng pháo tay 15 phút tại Cannes

Diễn viên Elle Fanning xúc động nhận sự tán thưởng từ khán giả khi ra mắt "Sentimental Value" tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Theo Variety hôm 21/5, tràng pháo tay dành cho phim Sentimental Value của đạo diễn người Na Uy Joachim Trier dài nhất sự kiện năm nay. Kết thúc buổi chiếu, minh tinh Elle Fanning lau nước mắt và ôm lấy Trier khi đám đông reo hò cổ vũ màn trình diễn của cô. Một diễn viên khác là Stellan Skarsgård gửi nụ hôn gió tới khán giả.

Elle Fanning lấy tay lau nước mắt khi nhận tràng pháo tay 15 phút tại Cannes Elle Fanning xúc động khi nhận tràng pháo tay 15 phút tại Cannes. Video: Variety

Trong bài phát biểu, đạo diễn Trier nói biết ơn những người trong đoàn phim đã nỗ lực suốt nhiều năm để làm tác phẩm. Ông dẫn lại câu nói của nhà biên kịch Tây Ban Nha Luis Buñuel: "Tôi làm phim cho bạn bè tôi", sau đó cho biết khán giả có mặt trong khán phòng chính là những người bạn đó.

Sentimental Value xoay quanh chị em Nora (Renate Reinsve) và Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) gặp lại người cha tên Gustav (Stellan Skarsgård) sau khi mẹ của họ qua đời. Gustav là đạo diễn kỳ cựu, đề nghị Nora tham gia dự án mà ông hy vọng gây tiếng vang. Ngôi nhà của gia đình họ sẽ là bối cảnh của bộ phim, nhưng Nora lập tức từ chối. Cô còn phát hiện ông giao vai diễn cho ngôi sao trẻ Rachel Kemp (Elle Fanning). Trong quá trình tìm cách hàn gắn mối quan hệ gia đình, hai chị em đối mặt nhiều nỗi đau trong quá khứ.

Theo Variety, giới phê bình dự đoán tác phẩm của Trier có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim không chỉ nói về dự án điện ảnh của các nhân vật chính, mà còn là quá trình hòa giải thông qua nghệ thuật. Dù không mang tính cách tân như The Worst Person in the World - tác phẩm của Trier từng tranh giải quan trọng nhất Cannes năm 2021, dự án lần này mang đến góc nhìn mới mẻ về gia đình.

Diễn xuất giúp phim ghi dấu ấn với khán giả. Renate Reinsve gây ấn tượng với nét mặt khó đoán, truyền tải nỗi sợ đứng trên sân khấu. Elle Fanning có lối diễn tự nhiên, thể hiện tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của nhân vật. Variety đánh giá sự tương tác giữa hai chị em Nora và Agnes là điểm nhấn. Agnes đóng vai trò bảo vệ em gái sau khi trải qua biến cố.

Diễn viên Renate Reinsve (trái) và Inga Ibsdotter Lilleaas trong phim "Sentimental Value". Ảnh: Mer Film

ScreenRant nhận xét Trier thuyết phục giới chuyên môn bởi tài năng chỉ đạo trong tác phẩm lần này. Thông qua bộ phim, ông gửi thông điệp: Nghệ thuật là một cách để hàn gắn tổn thương. Ngôi nhà cũ của gia đình Nora ẩn dụ cho mối quan hệ rạn nứt. Đạo diễn không chỉ kể câu chuyện về gia đình ở thời điểm hiện tại, ông sử dụng bối cảnh ngôi nhà để nhìn lại tình yêu và nỗi đau của mỗi người.

"Sentimental Value giống như tác phẩm mà Trier muốn thực hiện suốt sự nghiệp. Đây là bộ phim đầu tiên của ông mang lại cái nhìn toàn cảnh về gia đình thay vì tập trung vào một nhân vật. Nó mang đến sự xúc động mạnh mẽ", trang này viết.

Elle Fanning trên thảm đỏ công chiếu phim "Sentimental Value". Ảnh: Just Jared

Joachim Trier là gương mặt quen thuộc tại Cannes. Ông tham dự sự kiện lần đầu vào năm 2011 với phim Oslo, August 31st, chiếu ở hạng mục Un Certain Regard. Năm 2015, ông tranh giải Cành Cọ Vàng với Louder Than Bombs, có Jesse Eisenberg và Isabelle Huppert đóng. Lần tiếp theo ông tranh giải là với phim The Worst Person in the World do Renate Reinsve thủ vai chính, giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes 2021. Phim còn nhận đề cử Oscar cho hạng mục Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Elle Fanning, 26 tuổi, là em diễn viên Dakota Fanning. Cô nối nghiệp chị vào ngành giải trí và nhanh chóng gây chú ý, có vai chính đầu tiên trong Reservation Road (2007) năm tám tuổi. Những năm gần đây, cô dần vượt trội chị gái trong sự nghiệp diễn xuất, trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón.

