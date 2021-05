Elizabeth Olsen đóng sát nhân

Minh tinh Elizabeth Olsen vào vai sát nhân có thật Candy Montgomery trong series "Love and Death" do Nicole Kidman sản xuất.

Ngày 3/5, đại diện nhà phát hành HBO Max cho biết trên Deadline: "Chúng tôi thật may mắn khi mời được Olsen vào vai chính, giúp bóc từng lớp bí ẩn về nhân vật Candy Montgomery và kể một câu chuyện khó quên".

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen, nổi tiếng với vai Scarlet Witch trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: AP.

Minh tinh 31 tuổi sẽ vào vai một kẻ giết người có thật tại Texas, Mỹ. Cô giết bạn thân Betty Gore bằng một chiếc rìu sau khi nảy sinh tình cảm với chồng người này. Phim là dự án mới nhất của Olsen sau thành công với series WandaVision của Marvel.

Lesli Linka Glatter, nổi tiếng với loạt phim Homeland, giữ vai trò đạo diễn. Biên kịch huyền thoại David E. Kelley, từng thắng 11 giải Emmy, viết kịch bản. Nicole Kidman cùng Per Saari, Helen Verno, Matthew Tinker, Michael Klick chịu trách nhiệm sản xuất. Phim dựa trên cuốn sách Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs và một số bài báo trên tờ Texas Monthly liên quan đến vụ án.

Candy Montgomery là một trong những sát nhân nổi tiếng nhất tại Texas, Mỹ. Cô vốn là một bà nội trợ, làm tình nguyện viên tại một nhà thờ Công giáo địa phương. Montgomery quen Betty Gore tại đây và dần trở nên thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ rạn nứt khi Montgomery nảy sinh tình cảm với Allan Gore, chồng của Betty. Năm 2020, vụ án được hãng Universal làm phim, vai chính do Elisabeth Moss đảm nhiệm. Tuy nhiên, lịch sản xuất bị trì hoãn vì dịch, chưa có kế hoạch quay mới.

Elizabeth Olsen, sinh năm 1989, là diễn viên người Mỹ gốc Na Uy. Cô là em hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Mary-Kate và Ashley Olsen. Elizabeth Olsen đóng phim từ nhỏ, gây tiếng vang năm 2011 với Martha Marcy May Marlene. Vai diễn giúp cô đoạt giải nữ chính tại Critics' Choice Movie Award và Indie Spirit Award. Năm 2015, cô nổi tiếng toàn cầu với nhân vật Scarlet Witch trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Elizabeth Olsen trong vai Scarlet Witch. Elizabeth Olsen trong vai Scarlet Witch. Video: Marvel.

Đạt Phan