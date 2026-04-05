Ekitike bị chỉ trích vì đổi áo giữa trận thua đậm Man City

AnhTiền đạo Hugo Ekitike trở thành tâm điểm tranh cãi khi đổi áo với đối thủ Rayan Cherki, giữa lúc Liverpool bị Man City dẫn 4-0 ở Cup FA.

Phút 68 trên sân Etihad, khi Man City dẫn Liverpool 4-0, Ekitike rời sân nhường chỗ cho Cody Gakpo. Sau đó ba phút, đến lượt Cherki bị thay ra để Tijjani Reijnders vào thay. Sau khi rời sân, hai cầu thủ Pháp lại gần nhau chào hỏi và đổi áo. Hành động này quen thuộc trong bóng đá, nhưng thường chỉ diễn ra sau khi trận đấu kết thúc.

Điều khiến sự việc trở nên nhạy cảm là bối cảnh trên sân. Liverpool khi đó đã bị dẫn bốn bàn, gần như không còn khả năng lật ngược tình thế. Dù vậy, trong mắt nhiều CĐV, hành động đổi áo ở thời điểm này bị xem là thiếu tập trung và không phù hợp với tinh thần thi đấu.

Cherki mặc áo Ekitike trên ghế dự bị trong trận Man City thắng Liverpool 4-0, ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Daily Mail

"Bạn không nên tặng áo của bản thân khi đang bị thua thảm hại, còn trận đấu vẫn đang diễn ra", phóng viên Daily Mail người Liverpool, Dominic King viết trên X. "Sự khác biệt giữa những gì một số cầu thủ cho là chấp nhận được và những gì người hâm mộ cho là xúc phạm đang ngày càng lớn".

Tài khoản @ThatLFCTrio đồng tình, nhưng cũng cho rằng không riêng Ekitike mắc lỗi. "Hành động của Ekitike rất tệ, mặc dù tôi có thể hiểu lý do anh ấy làm vậy", người này bình luận. "Anh ấy bị thay ra khi đang là tiền đạo hay nhất, trận đấu an bài và anh cảm thấy chán nản. Đồng đội ở tuyển Pháp lại muốn xin áo đấu của anh ấy. Hành động của Cherki thì còn thiếu văn minh hơn khi anh ta lại mặc nó vào trong trận đấu. Cherki biết bản thân đang làm gì. Đúng là đồ ngốc".

Người này nhắc tới khoảnh khắc Cherki mặc luôn áo Liverpool và ngồi xuống ghế dự bị của Man City sau khi rời sân. Hành động này nhanh chóng bị ban huấn luyện chủ nhà nhắc nhở. Tiền vệ người Pháp lập tức cởi áo, giơ tay xin lỗi, kèm nụ cười ẩn ý. Dù vậy, hình ảnh này đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, vì được truyền hình phát trực tiếp.

Phần lớn chỉ trích hướng về Ekitike. Trên các diễn đàn của Liverpool, tiền đạo 23 tuổi bị cho là thể hiện thái độ hời hợt trong một trận đấu mà đội bóng bị áp đảo toàn diện. Một người dùng viết rằng việc đổi áo khi thua 0-4 "nói lên tất cả về tâm lý của đội bóng", trong khi người khác gọi đây là hành động "khó chấp nhận".

Ekitike không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn trong trận này. Hàng công Liverpool lép vế trước sức ép của Man City. Bước ngoặt đến khi trung vệ Virgil van Dijk phạm lỗi trong cấm địa, giúp Erling Haaland mở tỷ số trên chấm phạt đền. Trước khi hiệp một khép lại, chính Haaland đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả tạt của Antoine Semenyo. Sang hiệp hai, Semenyo ghi thêm một bàn, trước khi Haaland hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-0.

Nhiều CĐV Liverpool đã rời sân sớm, ngay sau bàn thua thứ tư. Sau trận, tiền vệ Dominic Szoboszlai còn tranh cãi với những khán giả đội khách còn nán lại.

Đây không phải lần đầu Ekitike bị nhắc đến vì vấn đề kỷ luật. Trước đó, anh từng nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng trong một trận thuộc Cup Liên đoàn. Tình huống đó khiến tiền đạo người Pháp bị treo giò trận kế tiếp, nơi Liverpool thất bại. HLV Arne Slot khi ấy gọi hành động này là không cần thiết và ngốc nghếch, còn Ekitike thừa nhận đã để cảm xúc lấn át.

Cherki cũng không xa lạ với tranh cãi. Trước đợt tập trung đội tuyển gần nhất, anh từng gây chú ý khi tâng bóng biểu diễn kỹ thuật mang tính khiêu khích trong trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Arsenal. Có lúc nằm sân sau va chạm, tiền vệ 22 tuổi còn tạo dáng chụp ảnh để khiêu khích.

Hoàng An tổng hợp