Éclat Việt Nam đầu tư công nghệ trẻ hóa Thermage FLX từ Mỹ

Éclat Việt Nam ký hợp tác với Inamed, nhận chuyển giao công nghệ Thermage FLX từ Mỹ, giúp khách hàng trải nghiệm giải pháp trẻ hóa da không xâm lấn.

Lễ ký kết hợp tác và nhận chuyển giao thiết bị diễn ra tại TP HCM hôm 15/10, có sự góp mặt của đại diện Inamed - đơn vị phân phối công nghệ Thermage FLX, ban lãnh đạo Éclat Việt Nam và đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phòng khám.

Đại diện Éclat và Inamed (phải) ký kết chuyển giao công nghệ mới. Ảnh: Inamed

Tại sự kiện, đại diện Inamed chỉ ra Thermage FLX được FDA (Mỹ) chứng nhận hiệu quả lâm sàng, có khả năng nâng cơ, săn chắc và tái cấu trúc collagen, do đó được nhiều chuyên gia da liễu thế giới lựa chọn.

"Chúng tôi chọn Éclat Việt Nam là đối tác chiến lược vì họ định hướng phát triển chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp và cam kết đặt chất lượng trị liệu lên hàng đầu", phía Inamed nói.

Trong khi ấy, ban lãnh đạo Éclat Việt Nam nhận định "vẻ đẹp thật sự không chỉ đến từ làn da căng mịn hay đường nét hoàn hảo mà ở sự tự tin, năng lượng tích cực tỏa ra từ bên trong". Đưa Thermage FLX vào vận hành vừa để cập nhật công nghệ mới, vừa là bước tiến nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của đơn vị.

"Đầu tư Thermage FLX, chúng tôi mong phái nữ nhìn thấy sự thay đổi trên da, đồng thời cảm nhận sự ‘hồi sinh’ tinh thần lẫn cảm xúc, khi được yêu thương và trân trọng chính mình", đại diện Éclat nói thêm.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn nổi tiếng của Mỹ đến gần khách hàng Việt của Éclat. Ảnh: Inamed

Điểm nổi bật của Thermage FLX là đầu trị liệu lớn hơn 25%, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn đảm bảo năng lượng phân bổ đều trên bề mặt da. Hệ thống AccuRep tự động hiệu chỉnh năng lượng theo độ dẫn điện từng vùng da, tăng độ chính xác và không ảnh hưởng sức khỏe.

"Bên cạnh đó, công nghệ rung và làm mát tích hợp giúp mọi người dễ chịu hơn suốt quá trình trị liệu", đại diện Inamed lý giải thêm.

Éclat Việt Nam thành lập ngày 22/3, với tầm nhìn "mang đến giải pháp làm đẹp hiện đại, tinh tế, lành tính". Từ ngày đầu, ban lãnh đạo xác định sứ mệnh chăm sóc vẻ ngoài và nuôi dưỡng sự tự tin, cân bằng trong tâm hồn.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tại đây được đào tạo bài bản. Éclat cũng đẩy mạnh hoàn thiện từng trải nghiệm - từ phác đồ cá nhân hóa đến không gian trị liệu riêng tư, cao cấp, thư giãn.

Đông Vệ