Éclat Việt Nam đầu tư công nghệ săn cơ từ Israel

Éclat là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhận chuyển giao Alma PrimeX - công nghệ săn chắc cơ thể, giảm mỡ từ hãng Alma Lasers (Israel).

Lễ ký kết diễn ra tại TP HCM hôm 15/10, có sự góp mặt của đại diện Dermamed Việt Nam - đơn vị phân phối sản phẩm y tế Alma Lasers, ban lãnh đạo Éclat Việt Nam và đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phòng khám.

Ở đầu sự kiện, phía Éclat nhấn mạnh "phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ cao" là yếu tố then chốt, do đó đơn vị đầu tư mạnh hệ thống máy móc, thiết bị y tế. Đại diện Dermamed xác nhận Éclat là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam vận hành Alma PrimeX, qua đó mở rộng danh mục dịch vụ, hút lượng lớn tín đồ làm đẹp.

Đại diện Éclat và Dermamed (phải) ký kết chuyển giao công nghệ mới. Ảnh: Dermamed

Nhà sản xuất Alma Lasers giới thiệu Alma PrimeX định hình cơ thể không xâm lấn, khá phổ biến ở các quốc gia phát triển. Nhờ màn kết hợp của sóng siêu âm hội tụ US và sóng RF (radio frequency), công nghệ này tác động chọn lọc mô mỡ dưới da, kích thích quá trình tăng sinh collagen, elastin, qua đó tăng vẻ săn chắc và cải thiện đường nét sau liệu trình ngắn.

Sau nghi thức ký kết, đại diện Éclat cho biết: "Chúng tôi luôn mong khách hàng có trải nghiệm làm đẹp hiệu quả nhưng vẫn thoải mái, đảm bảo sức khỏe. Alma PrimeX lý tưởng cho người đang tìm kiếm giải pháp định hình vóc dáng mà không cần can thiệp phẫu thuật".

Buổi ký kết diễn ra trong không khí vừa gần gũi vừa trang trọng, đánh dấu chiến lược hiện đại hóa công nghệ của Éclat. Ảnh: Dermamed

"Lễ chuyển giao Alma PrimeX cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa công ty Dermamed và Éclat, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghệ thẩm mỹ mới nhất toàn cầu đến gần khách hàng Việt", đại diện đôi bên nhắc lại ở cuối sự kiện.

Đông Vệ