Adele ra ca khúc mới

Trên nền phim trắng đen, MV mở đầu với cảnh Adele dọn hành ly ra khỏi ngôi nhà cũ. Khi rời đi, cô ngoái nhìn tổ ấm lần cuối - nay đã treo biển "bán nhà", như một cách khép lại quá khứ. Trên đường, cô chứng kiến các đôi hạnh phúc và hồi tưởng lại cuộc tình. Nửa sau video được quay dạng màu, ngụ ý cô đã sẵn sàng bắt đầu hành trình mới.

Trong bản ballad, ca sĩ trải lòng với tiếng đàn piano. Ở đoạn điệp khúc, cô khoe những quãng giả thanh đậm màu trữ tình. Cô đồng sáng tác bài hát với Greg Kurstin - cộng sự một thời. Video do Xavier Dolan - đạo diễn bản hit Hello - quay tại chính ngôi nhà trong MV cũ.

Ly hôn là chủ đề chính trong album mới 30 của Adele - dự kiến ra mắt ngày 19/11. Hôm 7/10, trên Vogue US, Adele giải thích ly dị Simon Konecki vì muốn theo đuổi hạnh phúc thật sự. Cô nói: "Lúc đó, tôi sống hời hợt và không hạnh phúc. Cả hai đều không làm gì sai hay tổn thương nhau. Tôi chỉ muốn con trai thấy mình thật sự đang yêu và được yêu. Điều đó rất quan trọng với tôi. Từ khi ly dị, tôi đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc thật". Cô và doanh nhân Simon Konecki ly thân hồi tháng 4/2019 và nộp đơn ly dị cuối năm đó.

Cô bắt đầu chiến dịch quảng bá cho album từ hai tuần trước. Con số 30 xuất hiện đồng loạt trên nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Viện bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), Đấu trường La Mã (Italy), tòa nhà Empire State (New York, Mỹ)... Hôm 5/10, do hiệu ứng truyền thông, hai album trước của Adele - 25 và 21- góp mặt trong bảng xếp hạng 200 album ăn khách nhất tuần của Billboard. "Adele" cũng trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter với hơn 176 nghìn lượt tweet.

Ngoại hình Adele khi tái xuất sau sáu năm. Ảnh: Teen Vogue

Adele sinh năm 1988 là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Adele phát hành 21 ngày 24/1/2011 tại châu Âu trước khi ra mắt Bắc Mỹ khoảng một tháng sau đó. Album tiếp nối sản phẩm âm nhạc đầu tay 19 (2008), từng giúp cô đoạt giải Grammy "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

Đến nay, 21 vẫn giữ thành tích album bán chạy nhất thế kỷ 21 với doanh số khoảng 31 triệu bản, theo báo cáo của Liên đoàn quốc tế về ngành ghi âm. Những bài hát như Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain, Someone like You được khán giả thế giới đón nhận nồng nhiệt, phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh số và lượt nghe lúc bấy giờ. Album từng đứng đầu hơn 30 thị trường, giữ vị trí đầu bảng tại Anh suốt 13 tuần và 14 tuần tại Mỹ.

Năm 2015, cô tiếp tục ra mắt album 25, bán ba triệu đĩa trên thế giới chỉ trong tuần đầu, trở thành album bán chạy nhất năm. Với sản phẩm này, Adele nhận giải "Album của năm", "Album nhạc Pop của năm" và ba giải riêng cho ca khúc Hello tại Grammy Awards năm 2017.

Sáu năm gần đây, Adele không ra album mới, để dành thời gian hồi phục chấn thương thanh quản và chăm sóc con trai. Hôm 19/0, cô lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn trai Rich Paul lên Instagram, nhân dịp cả hai dự đám cưới bạn ở Los Angeles, Mỹ.

Tam Kỳ