Duyên nợ giữa ông Trump và New York

Ông Trump sinh ra và lập nghiệp ở New York, nhưng hiện giờ cựu tổng thống phàn nàn rằng ông không thể có phiên tòa công bằng ở thành phố này.

Khi Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016, chiến thắng bất ngờ của ông khiến đám đông người dân New York phản đối, với những người biểu tình tràn xuống đường hô vang "New York ghét Trump".

Thời điểm đó, New York Times và BBC đưa tin về tình yêu mà ông Trump dành cho nơi không yêu mình, nói rằng Trump "ghét bị New York ghét".

Cựu tổng thống Mỹ ngày 3/4 tới Tháp Trump ở New York để chuẩn bị trình diện trước tòa. Nhóm người ủng hộ tụ tập bên ngoài hô vang "Chúng tôi yêu Trump". Tuy nhiên, vẫn có những lời lẽ phản đối rằng "Hãy nhốt ông ta lại".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài Tháp Trump ở thành phố New York tháng 8/2022. Ảnh: AFP

Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Thành phố New York Brian Arbour nhận định một trong những lý do khiến ông Trump không được yêu thích ở New York là "đây là thành phố của những người nhập cư".

"Đa số cư dân trong số 8,5 triệu người New York là người nhập cư, hoặc có cha mẹ, ông bà là người nhập cư, vì vậy họ rất gắn bó với nguồn gốc đó", Arbor nói.

Giáo sư Arbor chỉ ra rằng "chính sách chống người nhập cư" của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021 cùng những phát ngôn được cho là phân biệt chủng tộc của ông đã khiến nhiều người tại New York bất mãn. Ông Arbor nói thêm New York cũng là thành phố ngả về phe Dân chủ trong hơn một thế kỷ.

Cựu tổng thống Trump sinh ra ở New York ngày 14/6/1946 và được đào tạo tại một trường quân sự. Sau khi theo học kinh doanh, ông gia nhập công ty bất động sản của gia đình.

Fred Trump, bố của cựu tổng thống Mỹ, đã dựng lên đế chế kinh doanh ở New York bằng cách cho xây các tòa nhà ở những khu dân cư chủ yếu gồm tầng lớp lao động.

Vào những năm 1970, Trump tiếp quản công ty gia đình với nguồn tài chính vững chắc từ bố. Sau đó ông Trump cũng tự tạo được dấu ấn nhờ chương trình truyền hình thực tế Người tập sự, được ghi hình ở Manhattan.

Tháp Trump tại Đại lộ số 5 ở Manhattan là nơi ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử năm 2016. Đây cũng là nơi gia đình ông đã sống trong căn hộ penthouse từng được định giá 100 triệu USD, với thang máy riêng để di chuyển đến văn phòng làm việc của ông ở tầng 26.

Nhưng trong nhiệm kỳ tổng thống, ông và lãnh đạo New York đã nhiều lần chỉ trích nhau, đặc biệt về cách phản ứng Covid-19. Khi rời nhiệm sở, cựu tổng thống không quay về sống ở Tháp Trump mà chuyển đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi nghiêng về đảng Cộng hòa.

Giới chức tư pháp ở New York đã theo đuổi nhiều cuộc điều tra nhằm vào các thực thể liên quan đến ông Trump. Hai thực thể trực thuộc Trump Organization là Trump Corporation và Trump Payroll Corp. cùng giám đốc tài chính công ty, Allen Weisselberg, đã bị buộc tội trong một vụ án gian lận thuế vào cuối năm ngoái.

Weisselberg, người đã nhận tội, bị kết án 5 tháng tù và đồng ý làm chứng chống lại các công ty của cựu tổng thống Mỹ. Trump Corporation bị phạt 810.000 USD và Trump Payroll Corp. bị phạt 800.000 USD. Ông Trump không bị buộc tội trong vụ án và phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cuối tháng ba, sau nhiều tháng nghiên cứu lập luận từ công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, đại bồi thẩm đoàn ở New York đã quyết định truy tố ông Trump liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc ông trả tiền "bịt miệng" cho sao khiêu dâm. Cựu tổng thống sẽ lắng nghe cáo trạng tại phiên trình diện.

Trong một cuốn sách về ông Trump năm 2022, phóng viên chính trị của New York Times nói rằng "những yếu tố định hình thành phố New York vào những năm 1980 đã gắn liền với ông Trump trong hàng thập kỷ".

Khi đánh giá về cuốn sách của Haberman, New York Times bình luận rằng "không thể thực sự hiểu Donald Trump nếu không quen thuộc với phong cách khoa trương của giới chính trị và xây dựng ở New York".

Ngọc Ánh (Theo AFP)