Dustin Johnson hay nhất PGA Tour 2019-2020

PGA Tour hôm 14/9 thông báo Dustin Johnson nhận giải Golfer hay nhất hệ thống này mùa vừa qua.

Kết quả bình chọn danh hiệu "Golfer hay nhất" của PGA Tour được phân định bằng hình thức các thành viên chính thức bỏ phiếu kín. Các ứng viên phải đánh ít nhất 10 sự kiện trong khuôn khổ FedEx Cup.

Năm nay, đối thủ của Johnson ở giải thưởng này gồm Justin Thomas, Jon Rahm, Webb Simpson và Collin Morikawa. PGA Tour không công bố thông tin cụ thể về kết quả bình chọn chung cuộc. Johnson từng đoạt danh hiệu này năm 2016.

Chức vô địch FedEx Cup, trong chuỗi ba play-off mà anh thi đấu tốt, giúp Johnson được PGA Tour vinh danh. Ảnh: AP

Mùa PGA Tour vừa qua khởi sự từ tháng 9/2019, nhưng phải đến đầu năm nay, Johnson mới nhập cuộc do phải dưỡng thương sau ca phẫu thuật gối. Từ đó đến trước khi PGA Tour phải đóng cửa vì Covid-19 từ giữa tháng Ba, Johnson có hai lần đứng top 10 chung cuộc qua bốn sự kiện.

Trở lại sau ba tháng nghỉ dịch bất đắc dĩ, Johnson chọn 10 giải, trong đó thắng ba danh hiệu, hai lần về nhì và hai lần khác đứng trong top 20. Đối thủ lớn nhất của Johnson, Justin Thomas cũng đoạt ba chức vô địch. Nhưng lịch đấu playoff đã đóng vai trò quyết định kết quả bình chọn, với phần thắng cho Johnson.

Trong loạt ba sự kiện phân định FedEx Cup này, Johnson thắng chặng đầu – Northern Trust, cán đích thứ hai BMW Championship. Anh sau đó đoạt Tour Championship lẫn FedEx Cup cùng 15 triệu USD, đồng thời kết thúc mùa với vị trí số một thế giới.

Ở giải thưởng cuối mùa cho các thành viên mới, Scottie Scheffler nhận "Tân binh xuất sắc". Dù chưa thể thắng ở năm đầu dự PGA Tour, golfer 24 tuổi là một trong hai tân binh vào đến Tour Championship rồi đứng thứ năm chung cuộc FedEx Cup.

Tính cả mùa, Scheffler bảy lần cán đích top 10, tính cả vị trí T4 ở cả hai sự kiện lớn là major PGA Championship và Northern Trust - nơi anh lập bảng điểm 59 gậy hiếm có. Lịch sử PGA Tour từ năm 1929 ghi nhận Scheffler là người thứ 11 đạt thành tích này.

Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA) hàng năm cũng triển khai giải "Golfer hay nhất", nhưng áp dụng thang điểm đối với thành tích đạt được của các ứng viên. Năm nay, Thomas sở hữu giải này, còn Johnson đứng cuối danh sách chung khảo.

Scheffler được vé dự major US Open từ 17/9 đến 20/9 trên sân Winged Foot ở New York. Nhưng anh phải rút lui do dương tính với nCoV trong đợt xét nghiệm trước khi vào địa điểm thi đấu hôm 13/9, bên cạnh Sam Horsfield đến từ Anh.

Danh sách đấu chuẩn của US Open ở mức 144 người. Vắng Scheffler - Horsfield, Ban tổ chức bổ sung Branden Grace và Rory Sabbatini. Grace từng nhiễm nCoV và phải bỏ Barracuda Championship cuối tháng Bảy lẫn PGA Championship tuần sau đó.

Quốc Huy tổng hợp